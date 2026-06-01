بر اساس گزارش کلمه که اخبار مربوط به میرحسین موسوی را منتشر می‌کند، آقای موسوی همراه همسرش زهرا رهنورد، پس از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا و بمباران خیابان محل حصر خانگی‌شان، به مکانی خارج از آن محدوده منتقل شده‌اند.