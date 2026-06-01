وبسایت خبری کلمه میگوید که میرحسین موسوی در بیمارستان بستری شده است. این سیاستمدار مخالف از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر میبرد.
بر اساس گزارش کلمه که اخبار مربوط به میرحسین موسوی را منتشر میکند، آقای موسوی همراه همسرش زهرا رهنورد، پس از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا و بمباران خیابان محل حصر خانگیشان، به مکانی خارج از آن محدوده منتقل شدهاند.
کلمه میگوید: «در این مدت، میرحسین موسوی به دلیل بیماری و وضعیت جسمی در بیمارستان بستری شده است.»
در این گزارش همچنین آمده است که آقای موسوی و خانم رهنورد «بر این باورند که مانند تمام جنگزدگان لازم است در محل ثابتی اسکان داده شوند.»
آقای موسوی سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه، خواستار تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی ایران شده بود.
