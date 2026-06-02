در طول دهه‌های گذشته، هرگاه تنش میان جمهوری اسلامی و غرب افزایش یافته است، موضوع بستن تنگه هرمز نیز به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تهدید سیاسی حکومت تبدیل شده است. مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند که در صورت به خطر افتادن منافع حکومت، امکان مسدود کردن این آبراه استراتژیک وجود دارد.

اما در پس این تهدیدها، یک پرسش اساسی وجود دارد: آیا منافع جمهوری اسلامی و منافع ملی ایران در موضوع تنگه هرمز یکسان هستند؟

پاسخ به این پرسش اهمیت فراوانی دارد، زیرا تنگه هرمز نه تنها یک ابزار ژئوپلیتیک، بلکه یکی از ارزشمندترین دارایی‌های ملی ایران است؛ دارایی‌ای که می‌تواند به منبعی برای توسعه و رفاه تبدیل شود یا برعکس، به ابزاری برای تنش و درگیری.