فرح پهلوی، همسر آخرین شاه ایران به خبرگزاری فرانسه گفت که موج اعتراضها علیه حاکمیت آخوندها در این کشور «دیگر راه بازگشتی وجود ندارد» و ابراز اطمینان کرد که مردم ایران سرانجام پیروز خواهند شد
یورونیوز - خانم پهلوی (دیبا) در پاسخ به این سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه که «با وجود سرکوب اعتراضها، آیا هنوز امیدوار هستید؟» گفت: «تا امروز، هزاران تن از این جوانان شریف و شجاع، جان خود را برای آزادی میهنشان فدا کردهاند؛ و تنها خدا میداند پیش از آنکه ایران ما بار دیگر سرزمینی آزاد شود، چه تعداد دیگر به دست این رژیم جنایتکار جان خواهند باخت.»
او تصریح کرد: «اما یک چیز اکنون قطعی است: راه بازگشتی وجود ندارد. این مسیر یکطرفه است و به آزادی میانجامد؛ مسیری که هر روز، با اندوهی جانکاه، به خون دختران و پسران این سرزمین آغشته میشود. چنین فداکاریای پیروزی را طلب میکند. این پیروزی تنها پیروزی کشور من نخواهد بود؛ بلکه پیروزی صلح، امنیت و ثبات در جهان نیز خواهد بود.»
خانم پهلوی در مورد نقش کنونی اپوزیسیون نیز توضیح داد: «مخالفان رژیم در خارج از ایران امروز دو وظیفه اساسی دارند: نخست، ایجاد و تقویت پیوندی نیرومند میان ایرانیان داخل کشور با ملتها و دولتهای جهان آزاد؛ و دوم، سازماندهی هرچه گستردهتر تجمعها و تظاهرات برای اعلام همبستگی با هممیهنانشان و یادآوری این واقعیت به افکار عمومی جهانی که در کشوری، که گهواره یکی از کهنترین تمدنهای جهان است، چه میگذرد.»
او در پاسخ به این سوال که «آیا خواهان مداخله نظامی خارجی در ایران، بهویژه از سوی ایالات متحده، هستید؟»، پاسخ داد: «من وجدان تمامی جهانیان را فرامیخوانم که در همبستگی با این ملت، به حمایت از آنان ادامه دهند. نباید هزاران ایرانی در میان بیتفاوتی عمومی جان خود را از دست بدهند. تقویت بخت آنان در این نبرد عمیقا نابرابر، مستلزم آن است که جهان دریابد پیروزیشان و برآمدن ایرانی دموکراتیک، منطقه را به سوی خاورمیانهای آرامتر سوق خواهد داد.»
خانم پهلوی در مورد این که چه نقشی برای رضا پهلوی در فردای سقوط احتمالی حکومت جمهوری اسلامی متصراست نیز تاکید کرد: «نقش او دقیقا همان خواهد بود که مردم ایران تصمیم بگیرند به او بسپارند. پسرم، که نامش در هر تظاهراتی طنینانداز است، همواره در طول زندگی عمومی خود تاکید کرده که این مردم ایران هستند که آزادانه آینده کشورشان را تعیین خواهند کرد. او خود نقش خویش را تنها رساندن صدای جوانان ایران میداند، تا روزی که آزادی فرا برسد.»
فرح پهلوی سپس در پاسخ به این پرسش که در صورت سقوط حکومت فعلی به ایران بازخواهد گشت یا خیر، گفت: «۴۷ سال است که آرزوی آزادی ایران را در دل داشتهام و در انتظار آن بودهام. مردم ایران با محبتی عمیق مرا "مادر ایران" مینامند. در روزگار آزمون، هر مادر و هر فرزندی باید در کنار یکدیگر باشند. امروز خواست و نیاز من بازگشت به ایران و در آغوش گرفتن این فرزندان استثنایی است.همچون هر مادری که از فرزندانش جدا مانده، در ژرفای وجودم احساس میکنم که این سفر و این دیدار، بهزودی رخ خواهد داد.»
او همچنین خطاب به مردم ایران گفت: «امروز شما با شجاعتی عظیم، فصلی تازه از تاریخ را مینویسید؛ نهتنها برای ایران، بلکه برای جهان. امید و استواری خود را حفظ کنید؛ شما در این رویارویی نابرابر با جمهوری اسلامی پیروز خواهید شد. به فرزندانم، دختران و پسران ایران، به خواهران و برادرانم، مادران و پدران جوانان نجیب این سرزمین، مراتب تحسین و ستایش خود را تقدیم میکنم.»
با امام جمعه مرکز جوانان بروکلینِ-نیویورک آشنا شوید
امیدوارم روزی داییام بازداشت و محاکمه شود