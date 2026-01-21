محمود مرادخانی معتقد است شمار قربانیان بسیار بیشتر از این است. او می‌گوید: «رژیم این بار واقعاً احساس خطر کرده و خواسته است با خشونت بسیار بیشتری مردم را ساکت کند» و می‌افزاید که اکثریت ایرانیان «هرگز رژیم را قبول ندارند.»

او می‌گوید امیدوار است روزی دائی‌اش بازداشت و محاکمه شود، اما با این حال می‌افزاید: «فکر نمی‌کنم که او کنار بکشد. علی خامنه‌ای جزو دیکتاتورهایی مثل چائوشسکو است. آن‌ها تا آخرین لحظه می‌مانند. به حقیقت خودشان، به سخنان خودشان ایمان دارند. نمی‌توانند چیز دیگری را بپذیرند و تا آخرین قطره خون مقاومت خواهند کرد.»

محمود مرادخانی ۶۲ ساله که متخصص گوش، حلق و بینی در شمال فرانسه است، از مخالفان قدیمی رژیم ایران محسوب می‌شود. او در ۲۲ سالگی از طریق عراق از ایران گریخت و در سال ۱۹۸۶، هفت سال پس از انقلاب اسلامی، وارد فرانسه شد.

یورونیوز - محمود مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که از سال ۱۹۸۶ در ‏فرانسه در تبعید به سر می‌برد، پزشک است و در نزدیکی شهر لیل سکونت دارد؛ او که از ‏مخالفان رژیم ایران به شمار می‌آید، در گفت‌وگو با یورونیوز می‌گوید که سرکوب‌ها به اعتراضات ‏در ایران پایان نخواهد داد‎.‎

این پزشک بر این باور است که سرکوب به معنای پایان اعتراضات نخواهد بود: «سرکوب فقط به‌طور موقت آرامش ایجاد می‌کند. این را در سال‌های گذشته، بارها دیده‌ایم. طبیعی است که شمار کشته‌ها باعث شده مردم در خانه بمانند. اما این آتشی زیر خاکستر است و یک روز که قطعاً چندان هم دور نیست دوباره شعله‌ور خواهد شد. رژیم باز هم در خطر خواهد بود و از سوی مردم به چالش کشیده می‌شود.»

او تأسف می‌خورد که اپوزیسیون ایران سازمان‌یافته‌تر نیست و می‌گوید: «به نظر من، آمدن به خیابان و تظاهرات خیابانی باید آخرین مرحله یک انقلاب باشد. انقلاب باید سنجیده‌تر، برنامه‌ریزی‌شده‌تر و از پیش آماده شده باشد.»

مرادخانی معتقد است که رژیم روحانیون پس از مرگ رهبر جمهوری اسلامی، به دلیل رقابت‌های داخلی، خودبه‌خود فرو خواهد پاشید. سناریویی که او آن را به مداخله خارجی ترجیح می‌دهد؛ مداخله‌ای که به گفته او می‌تواند به هرج‌ومرج و تروریسم منجر شود.

احساس رهاشدگی

او که به‌طور منظم با کشور زادگاهش در تماس است، می‌گوید برخی از معترضان احساس می‌کنند از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که در ابتدا از آن‌ها حمایت کرده بود، خیانت دیده‌اند. محمود مرادخانی می‌گوید: «معترضان، ایرانی‌ها، فکر می‌کردند ترامپ کاری خواهد کرد و از نظر نظامی به آن‌ها کمک خواهد کرد. بعد از ماجرای ونزوئلا، امیدی به وجود آمده بود»، هرچند او تأکید می‌کند که با سیاست‌های دولت آمریکا موافق نیست.

او از اروپایی‌ها انتظار دارد روابط دیپلماتیک خود با رژیم ایران را قطع کنند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کنند.

مرادخانی می‌گوید: «اگر از نظر دیپلماتیک و سیاسی به مردم ایران کمک کنیم و اگر موفق شویم این رژیم را سرنگون کنیم، خواهیم دید که بعد از آن اوضاع برای منطقه و جهان بسیار روشن‌تر و بسیار باثبات‌تر خواهد شد» و می‌افزاید که خواهان گذار دیپلماتیک و برقراری یک جمهوری در ایران است.

در حالی که برخی ناظران می‌گویند علی خامنه‌ای قصد دارد پسرش مجتبی را به‌عنوان جانشین خود معرفی کند، محمود مرادخانی بر این باور است که رهبر جمهوری اسلامی هنوز برای جانشینی آماده‌سازی نکرده و «هنوز به مرگ خود فکر نمی‌کند.»