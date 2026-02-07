آسمانا دلم از اختر و ماه تو گرفت

آسمان دگری جویم و ماه دگری

خانمان سوختم از دل چو کشیدم یک آه

آسمان سوزم اگر من کشم آه دگری

به مردم بزرگم می‌بالم؛ مردمی که همواره آنان را درخشان، مهربان، همدل و مشفق شناخته‌ام. هرگز روزهای خوب را از یاد نمی‌برم؛ زمان‌هایی که آدم‌ها از هر قشر و جایگاهی، فراتر از توان خود، به یاری یکدیگر می‌شتافتند، به‌ویژه برای حمایت از آسیب‌پذیرترین‌ها.

اما امروز، بهت و اندوه قلبم را دربرگرفته است؛ هنگامی که نیروی نابهنگام و تیره‌ی مرگ را می‌بینم که چون کابوسی دهشتناک بر جامعه‌ی ایران سایه افکنده است. هزاران جوان جان باخته‌اند؛ هزاران تن دیگر زیر شکنجه‌های هولناک در زندان‌ها رنج می‌کشند؛ و میلیون‌ها خانواده داغدار عزیزان خویش‌اند. به قول کارو:

زن غمین، مرد غمین، بچه غمین، پیر غمین

وه که سرتاسر این ملک ستمدیده ی زار

نفسی نیست دهد مژده ی ایام بهار

با وجود قطع اینترنت، از قتل برخی از دوستانم آگاه شده‌ام. با مردمم سوگواری می‌کنم. اندوهم چنان ژرف است که خواب از چشمانم رفته و از طلوع خورشید هراس دارم. نسبت به همه‌چیز بی‌حس می‌شوم؛ جهان پوچ می‌نماید. احساس خلأ و نیستی بر همه‌ی ابعاد این زندگی رنج‌آور چیره شده است.

دردناک‌ترین بخش این فاجعه، برزخِ بی‌اطمینانی است--ناآگاهی از آن‌که فردا چه در انتظار ماست. بارها از خود پرسیده‌ام: آیا از این بدتر هم می‌شود؟ آیا روزهای بهتری خواهد آمد؟ تاریخ به من آموخته است که پاسخ هر دو پرسش، با اندوه، آری است.

عمری دراز زیسته‌ام؛ با حضور فعال در اعتراض‌ها و مبارزات عدالت‌خواهانه، با تجربه‌ی زندان و شکنجه، و با زیستِ آواره‌وارِ تبعید. از این تجربه‌ها آموخته‌ام که راهی جز مبارزه نیست--با اتکای به همه‌ی توان اخلاقی‌مان--برای یافتن گذرگاهی باریک از سرزمین تاریکی به قلمرو نور. پاشنه‌ی آهنینِ استبداد نسلی از جوانان تحصیل‌کرده، مسئول، دل‌سوز و شجاع را لگدمال کرده است--زیان‌هایی که جامعه برای دهه‌ها قادر به جبران‌شان نخواهد بود. افسوس!

بارها به خود گفته ام ای کاش آن عزیزان توسط اهریمنان خونخوار به خاک و خون کشیده نشده بودند و به جای آن عزیزان ما رفته بودیم. لیکن دریغ از این آرزوی ناممکن، به قول انوری ابیوردی:

هزار نقش برآرد زمانه و نبود

یکی چنانکه در آیینهٔ تصور ماست

کسی ز چون و چرا دم همی نیارد زد

که نقش بند حوادث ورای چون و چراست

گی دو موپاسان نویسنده فرانسوی مرگ را نيرومندترين پديده هاي زندگي می داند. بشنویم اززنده یاد هاشم جاوید که در این رابطه نیکو سروده است: