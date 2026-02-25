کیهان لندن - بازداشت خشونت‌آمیز یک زن توسط مأموران امنیتی

ویدیویی که با تأخیر منتشر شده و به سرکوب مردم در جریان خیزش ملی روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در فردیس کرج مربوط است، نشان می‌دهد یک زن به‌طور خشونت‌آمیز توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.