Wednesday, Feb 25, 2026

صفحه نخست » بازداشت وحشیانه یک بانوی ایرانی توسط مأموران امنیتی

کیهان لندن - بازداشت خشونت‌آمیز یک زن توسط مأموران امنیتی

ویدیویی که با تأخیر منتشر شده و به سرکوب مردم در جریان خیزش ملی روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در فردیس کرج مربوط است، نشان می‌دهد یک زن به‌طور خشونت‌آمیز توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.

hadiehT.jpg
حضور هدیه تهرانی در مرلسم چهلم سینا حق شناس
trump.jpg
آیا ترامپ در آستانه اجرای سناریوی «شوک و بهت» است؟

tv25-1.jpg
تصاویر لورفته از دختر سرلشکر صفوی در یک دفتر مشاور املاک در ملبورن
goftar25-1.jpg
کالکشن برند امیری با الهام از پوشش محمدرضا شاه
one25.jpg
شاهزاده بابک قاجار کیست
goftar25.jpg
بازار بزرگ تهران یکماه بعد از سرکوب خونین و احتمال حمله امریکا
oholic25.jpg
نیم نگاهی به برند ساعدی نیا از گذشته تا به امروز
tv25.jpg
حضور عروس اوکراینی شهرام پهلوی نیا و فرزندش در تظاهرات لس انجلس
goftar24.jpg
وضعیت شمال تهران در روزهای ناآرام دانشگاه ها
gtv.jpg
از آرشیو تصویری: حضور فرحناز پهلوی برای تدارکات عروسی ایمان پهلوی

