کیهان لندن - بازداشت خشونتآمیز یک زن توسط مأموران امنیتی
ویدیویی که با تأخیر منتشر شده و به سرکوب مردم در جریان خیزش ملی روز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در فردیس کرج مربوط است، نشان میدهد یک زن بهطور خشونتآمیز توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.
بازداشت خشونتآمیز یک زن توسط مأموران امنیتی-- KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) February 25, 2026
