تصویر ارسال‌شده به ایران‌اینترنشنال، ساختمانی را در تقاطع خیابان‌های بزرگمهر و فلسطین در تهران نشان می‌دهد که هدف حمله‌ای هدفمند قرار گرفته است.

امیر فرشاد ابراهیمی در شبکه اکس نوشت: بامداد جمعه ۲۹ اسفند ساختمان روابط عمومی سپاه پاسداران در تقاطع خیابان‌های بزرگمهر و فلسطین در تهران که هدف حمله‌ای هدفمند قرار گرفت.

تاکنون مرگ نائینی سخنگوی سپاه پاسداران و مهدی رستمی شماستان از وزارت اطلاعات در این ساختمان تائید شده اما ظاهرا افراد بسیاری از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در این جلسه بوده اند که هنوز درباره آنها اطلاعی در دست نیست.

