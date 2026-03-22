یورونیوز - این ایستگاه، که با نام رمز «وی۳۲» (V32) شناخته میشود، پیامهای کدشدهای را پخش میکند که کارشناسان آن را بخشی از روشهای ارتباطی قدیمی جاسوسی در شرایط قطعی ارتباطات دیجیتال میدانند.
بر اساس گزارشهای گروه «پریوم»، مرجع بینالمللی ردیابی ایستگاههای اعداد، پخش این سیگنال از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد. این تاریخ تنها چند ساعت پس از گزارشهای اولیه حملات آمریکا و اسرائیل به اهداف در خاک ایران و اعلام قطعی سراسری اینترنت توسط تهران بود.
در این پیام صدای مردی به زبان فارسی، با تکرار عبارت «توجه! توجه! توجه!»، گروههای پنجرقمی اعداد را قرائت میکند.
این الگو چندین بار در روز و در ساعتهای ثابت تکرار میشود: ۰۲:۰۰ و ۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ. فرکانسهای اصلی ۷۹۱۰ و ۷۸۴۲ کیلوهرتز در حالت یواسبی هستند و هر پخش کامل حدود دو ساعت طول میکشد.
ایستگاههای اعداد پدیدهای شناختهشده از دوران جنگ سرد هستند. این ایستگاهها برای ارسال دستورات محرمانه به عوامل عملیاتی در کشورهای هدف طراحی شدهاند.
گیرنده با استفاده از یک کتابچه کد کاغذی ساده، بدون نیاز به هیچ دستگاه دیجیتال، پیام را رمزگشایی میکند. ردیابی این روش، به دلیل یکطرفه بودن و عدم نیاز به پاسخ، بسیار دشوار است.
کارشناسان مانند دیوید ماروگان و تونی اینگسون در مصاحبه با رسانههای بینالمللی تاکید کردهاند که این تکنیک هرگز کاملا کنار گذاشته نشده و در شرایط بحرانی مانند قطعی اینترنت، همچنان کاربردی است.
در روزهای نخست، شنوندگان در سراسر اروپا سیگنال وی۳۲ را با کیفیت خوب دریافت کردند. اما ایران بلافاصله با استفاده از جمر بابل، نوعی نویز مصنوعی که قبلا برای اختلال در پخشهای رادیویی فارسیزبان مانند صدای آمریکا یا بیبیسی فارسی به کار رفته، سعی در مختل کردن آن کرد.
فرستنده چندین بار فرکانس خود را تغییر داد و ایران نیز فرایند اخلال را دنبال کرد. با وجود این اختلالات، سیگنال همچنان فعال مانده و حتی در نقاط دورتر مانند یونان و قبرس قابل دریافت است.
The mysterious Farsi-language Numbers-Station on 7910kHz, received in 🇮🇹Milan at 18:00 UTC on March 3, 2026.
Probably the most interesting radio signal in recent times. pic.twitter.com/CeKdGzc5Sy