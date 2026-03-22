صفحه نخست » کشف مکان پخش ایستگاه رادیویی رمز‌گذاری شده

22.jpgیورونیوز - این ایستگاه، که با نام رمز «وی‌۳۲» (V32) شناخته می‌شود، پیام‌های کدشده‌ای را پخش می‌کند که کارشناسان آن را بخشی از روش‌های ارتباطی قدیمی جاسوسی در شرایط قطعی ارتباطات دیجیتال می‌دانند.

بر اساس گزارش‌های گروه «پریوم»، مرجع بین‌المللی ردیابی ایستگاه‌های اعداد، پخش این سیگنال از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد. این تاریخ تنها چند ساعت پس از گزارش‌های اولیه حملات آمریکا و اسرائیل به اهداف در خاک ایران و اعلام قطعی سراسری اینترنت توسط تهران بود.

در این پیام صدای مردی به زبان فارسی، با تکرار عبارت «توجه! توجه! توجه!»، گروه‌های پنج‌رقمی اعداد را قرائت می‌کند.

این الگو چندین بار در روز و در ساعت‌های ثابت تکرار می‌شود: ۰۲:۰۰ و ۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ. فرکانس‌های اصلی ۷۹۱۰ و ۷۸۴۲ کیلوهرتز در حالت یو‌اس‌بی هستند و هر پخش کامل حدود دو ساعت طول می‌کشد.

ایستگاه‌های اعداد پدیده‌ای شناخته‌شده از دوران جنگ سرد هستند. این ایستگاه‌ها برای ارسال دستورات محرمانه به عوامل عملیاتی در کشورهای هدف طراحی شده‌اند.

گیرنده با استفاده از یک کتابچه کد کاغذی ساده، بدون نیاز به هیچ دستگاه دیجیتال، پیام را رمزگشایی می‌کند. ردیابی این روش، به دلیل یک‌طرفه بودن و عدم نیاز به پاسخ، بسیار دشوار است.

کارشناسان مانند دیوید ماروگان و تونی اینگسون در مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی تاکید کرده‌اند که این تکنیک هرگز کاملا کنار گذاشته نشده و در شرایط بحرانی مانند قطعی اینترنت، همچنان کاربردی است.

در روزهای نخست، شنوندگان در سراسر اروپا سیگنال وی۳۲ را با کیفیت خوب دریافت کردند. اما ایران بلافاصله با استفاده از جمر بابل، نوعی نویز مصنوعی که قبلا برای اختلال در پخش‌های رادیویی فارسی‌زبان مانند صدای آمریکا یا بی‌بی‌سی فارسی به کار رفته، سعی در مختل کردن آن کرد.

فرستنده چندین بار فرکانس خود را تغییر داد و ایران نیز فرایند اخلال را دنبال کرد. با وجود این اختلالات، سیگنال همچنان فعال مانده و حتی در نقاط دورتر مانند یونان و قبرس قابل دریافت است.

دستگیری ٢٥ تن در استان‌های مرکزی و گلستان و یک شهروند دو تابعیتی در تهران
حضور نیروهای سرکوب با پوشش هلال‌احمر؟

تصاویری از تخریب ساختمان ها در محله شهرک غرب تهران
آغاز به کار تلویزیون ملی ایران
تصاویری که ایریانا دختر علیرضا پهلوی منتشر کرد
آرایش جنجالی فاطمه سلیمانی دختر قاسم
چهره های امیدوار زنان تهرانی در بحبوحه جنگ و آغاز سال نو
تاج های سلطنتی بریتانیا رو بشناس
روایت اسما شیرازی از چک سفید علی لاریجانی به پاکستان
حضور جانی دپ در نماز عید فطر تهران

کشف جدید دانشمندان راه را برای ارگاسم‌های پیاپی و بدون نیاز به استراحت مردان هموار می‌کند
کاریکاتور هفته: یک عاشقانه ایرانی
فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
فیلم: دوران رضاشاهی؛ زوال قدرت آخوندها

جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!
زندگی مجتبی خامنه‌ای در هفت قاب
ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی؛ چه کسی سکان امور را در دست دارد؟
دستبند شیر و خورشید
عارف در کنار نوه هایش
محسن سازگارا انقلابی اسلامگرا که تغییر کرد

