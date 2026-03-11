Wednesday, Mar 11, 2026

صفحه نخست » اکنون دنیا درک کرد، کوروش گلنام

Kourosh_Golnam_3.jpgعمری ما ایرانیان نوشتیم و فریاد زدیم که با این حکومت ضد انسانی، آدم‌خوار و فتنه‌انگیز مدارا نکنید، گوش نکردند. بر همه جنایت‌ها تنها با دادن بیانیه‌هایی چشم‌پوشی کردند و هر بار گروگان‌گیری، ترور، آدم‌ربایی، تجاوز به خاک کشورهای دیگر، بمب‌گذاری و آدم‌کشی‌های این حکومتِ شریر را ندید گرفتند .

ایرانیان بی‌پناه در ایران بارها در اعتراض‌های به حق برای آزادی، گروه،گروه وحشیانه سلاخی شدند و تنها همآن بیانیه‌های آبکی محکومیت همیشگی از کشورهای جهان دیده شد. سازمان ملل با دبیرکلی آنتونیوگودرش یکی از بی‌بهره‌ترین و سست‌ترین دوران‌های خود را می‌گذراند، او هرگز به پیام‌ها، نامه‌های سرگشاده و اعتراض‌های ایرانیان اهمیتی نداد و واژگونه آن با سماجت به نمایندگان حکومت کودک‌کش اسلامی تریبون داد تا با بی‌شرمی دروغ‌های شاخ‌دار خود را به خورد جهانیان بدهند.

سرانجام دنیا تکانی خورد

قتل‌عام وحشیانه مردم در آخرین خیزش خود، که به انقلاب ملی انجامید ، را حکومت با ترفند‍‌های گوناگون و شناخته شده از آن میان بریدن تماس ایرانیان با دنیای بیرون، نگذاشت تا شمار قربانیان جنایت‌های او به درستی روشن شود ولی سخن از قتل‌عام 40 تا 50 هزارتن در دو روز است. پشتیبانی گسترده جهانی ایرانیان از هم‌میهنان گرفتار خود به رهبری آقای رضا پهلوی برای دوران گذا ر، حهان را یک‌بار دیگر به تکان آورد. فریاد داد‌خواهی ویاری خواهی مردم دست‌خالی از جهانیان به ویژه آمریکا و اسراییل اوج تازه‌ای یافت و بنا بر قولی که ترامپ داده بود همراه با اسراییل برای پایان دادن به شرارت این حکومت و یاری به مردم ایران آمد ندو در همآن گام نخست رهبر تبه‌کار، آخوند منفور خامنه‌ای"به درک" تشریف‌فرما شد.

دیوانگی سران باقی‌مانده حکومت

این دیوانگان ایران برباد ده، در حالی که همه در سوراخ‌ها تشریف دارند، با بُزدلی کوشش کردند جنگ را به کشورهای همسایه در منطقه بکشانند تا شاید خود را نجات دهند ولی نتیجه روز‌به‌روز علیه خود آنان عمل کرده و می‌کند. اکنون همه کشورهای عربی منطقه به دوستان آمریکا و اسراییل بدل شده‌اند و اندک‌،اندک کشورهای دیگر جهان نیز به کارزار نابودی این حکومت شریر و ضد انسانی می‌پیوندند تا کار را یک‌سره کرده و جهان از وجود این موجودهای پلید برای همیشه پاک شود.

آسیب‌های سخت به دستگاه حکومت و زیر ساخت‌ها

روشن است که با سماجت و گنده گویی آن‌چه از حکومت باقی است، هر روز ضربه‌های ویرانگرتری برآن‌ها وارد می‌شود و آسیب فراوان به زیرساخت‌ها نیز انجام می‌گیرد و بدتر نیز خواهد شد. حکومت تنها در اندیشه بقای خود است و هر بلایی یر سر مردم و ایران بیاید برای آنان اهمیتی ندارد. در نتیجه تا آن‌جا که بتوانند خود را زنده نگاه دارند، دست از برنامه ویرانی ایران برنخواهند داشت. آسمان ایران بی پدافند رها شده، حتا آژیر خطر زده نمی‌شود چون اگر مردم زده شوند به سود پروپاگاندای حکومت در حال نابودی است.

اکنون نوبت پسر جنایت‌کار و دزد رهبر نابود شده است

کار دیگر به مسخرگی کشیده شده است. سپاه با قلدری یک تبهکار و دزد پشت‌پرده را که شریک جنایت‌ها و دزدی‌های آنان است، هم‌چنان پُشت‌پرده رهبر کرده‌اند. اصولن روشن نسیت که این تبه‌کار زنده است یا نه. اگر هنوز نفس می‌کشد، تردید نیست که در میان باقی ماندگان حکومت، مخالفت بارهبری این تبه‌کار بیکاره نیز وجود دارد که من از چگوگی آن آگاه نیستم ولی همین موضوع به ریزش و هرج‌ومرج بیش‌تر در دستگاه ورشکسته حکومت منجر خواهد شد.

تسلیم شوید و شکست را بپذیرید

دنیا شاهد است که روز‌به‌روز توان شما رو به کاستن شدید است. به سود شما باقی ماندگان سرگشته و شکست‌خورده حکومت است که تسلیم شوید و بیش از این ایران را دچار خسارت و ویرانی نکنید. شما مورد بیزاری شدید بیش‌ترین شمار مردم ایران هستید، تسلیم شدن دست‌کم شانسی برای زنده ماندن به شما می‌دهد تا که با دادگری محاکمه شوید و به د ست مردم تکه‌تکه نشوید.

مطلب قبلی...
Ali_Fayaz.jpg
این بیچاره، تازه یتیم شده است. گناه دارد! علی فیاض
مطلب بعدی...
javid.jpg
زیرساخت واقعی ایران جوانانی بودند که دیگر بازنگشتند، امیر جاوید

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar10.jpg
بیعت "پرستوهای نظام" با مجتبی خامنه ای در تهران
tv10-1.jpg
تصاویری از یاسمین پهلوی در روز جهانی زن
one10.jpg
ادای احترام به پیکر سربازان امریکایی کشته شده در جنگ با ایران
oholic10.jpg
دشوار ترین دوران ها برای زندگی کردن
daily30-3.jpg
تصاویر لو رفته از معشوقه کت دامن پوش خامنه ای، ژیلا صادقی
goftar8-1.jpg
مژده خنجری؛ از بزرگ شدن در فرانسه تا ورود به صداوسیما
tv9.jpg
تصاویر سام اصغری با المان های ایرانی
oholic9.jpg
وقتی هوش مصنوعی شکوه ایرانِ قدیم را زنده می‌کند

از سایت های دیگر

کاریکاتور: علی من خودتم، نگو این حرف هارو!
فیلم: عاقبت ارسال عکس از آلت جنسی
موسولینی و شمشیر اسلام: آرزوهای برباد رفتۀ دیکتاتور ایتالیا
روزی که طرفداران و مخالفان شاه در واشنگتن به‌جان هم افتادند

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
نقش رسانه‌های فارسی‌زبان در ایجاد همبستگی ملی
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar9-1.jpg
برکناری نادره رضایی؛ دارنده فیش حقوقی ۹۷ میلیونی
one26-2.jpg
فراز و فرود حسن روحانی مقام سیاسی و امنیتی!

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy