عمری ما ایرانیان نوشتیم و فریاد زدیم که با این حکومت ضد انسانی، آدم‌خوار و فتنه‌انگیز مدارا نکنید، گوش نکردند. بر همه جنایت‌ها تنها با دادن بیانیه‌هایی چشم‌پوشی کردند و هر بار گروگان‌گیری، ترور، آدم‌ربایی، تجاوز به خاک کشورهای دیگر، بمب‌گذاری و آدم‌کشی‌های این حکومتِ شریر را ندید گرفتند .

ایرانیان بی‌پناه در ایران بارها در اعتراض‌های به حق برای آزادی، گروه،گروه وحشیانه سلاخی شدند و تنها همآن بیانیه‌های آبکی محکومیت همیشگی از کشورهای جهان دیده شد. سازمان ملل با دبیرکلی آنتونیوگودرش یکی از بی‌بهره‌ترین و سست‌ترین دوران‌های خود را می‌گذراند، او هرگز به پیام‌ها، نامه‌های سرگشاده و اعتراض‌های ایرانیان اهمیتی نداد و واژگونه آن با سماجت به نمایندگان حکومت کودک‌کش اسلامی تریبون داد تا با بی‌شرمی دروغ‌های شاخ‌دار خود را به خورد جهانیان بدهند.

سرانجام دنیا تکانی خورد

قتل‌عام وحشیانه مردم در آخرین خیزش خود، که به انقلاب ملی انجامید ، را حکومت با ترفند‍‌های گوناگون و شناخته شده از آن میان بریدن تماس ایرانیان با دنیای بیرون، نگذاشت تا شمار قربانیان جنایت‌های او به درستی روشن شود ولی سخن از قتل‌عام 40 تا 50 هزارتن در دو روز است. پشتیبانی گسترده جهانی ایرانیان از هم‌میهنان گرفتار خود به رهبری آقای رضا پهلوی برای دوران گذا ر، حهان را یک‌بار دیگر به تکان آورد. فریاد داد‌خواهی ویاری خواهی مردم دست‌خالی از جهانیان به ویژه آمریکا و اسراییل اوج تازه‌ای یافت و بنا بر قولی که ترامپ داده بود همراه با اسراییل برای پایان دادن به شرارت این حکومت و یاری به مردم ایران آمد ندو در همآن گام نخست رهبر تبه‌کار، آخوند منفور خامنه‌ای"به درک" تشریف‌فرما شد.