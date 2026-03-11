عمری ما ایرانیان نوشتیم و فریاد زدیم که با این حکومت ضد انسانی، آدمخوار و فتنهانگیز مدارا نکنید، گوش نکردند. بر همه جنایتها تنها با دادن بیانیههایی چشمپوشی کردند و هر بار گروگانگیری، ترور، آدمربایی، تجاوز به خاک کشورهای دیگر، بمبگذاری و آدمکشیهای این حکومتِ شریر را ندید گرفتند .
ایرانیان بیپناه در ایران بارها در اعتراضهای به حق برای آزادی، گروه،گروه وحشیانه سلاخی شدند و تنها همآن بیانیههای آبکی محکومیت همیشگی از کشورهای جهان دیده شد. سازمان ملل با دبیرکلی آنتونیوگودرش یکی از بیبهرهترین و سستترین دورانهای خود را میگذراند، او هرگز به پیامها، نامههای سرگشاده و اعتراضهای ایرانیان اهمیتی نداد و واژگونه آن با سماجت به نمایندگان حکومت کودککش اسلامی تریبون داد تا با بیشرمی دروغهای شاخدار خود را به خورد جهانیان بدهند.
سرانجام دنیا تکانی خورد
قتلعام وحشیانه مردم در آخرین خیزش خود، که به انقلاب ملی انجامید ، را حکومت با ترفندهای گوناگون و شناخته شده از آن میان بریدن تماس ایرانیان با دنیای بیرون، نگذاشت تا شمار قربانیان جنایتهای او به درستی روشن شود ولی سخن از قتلعام 40 تا 50 هزارتن در دو روز است. پشتیبانی گسترده جهانی ایرانیان از هممیهنان گرفتار خود به رهبری آقای رضا پهلوی برای دوران گذا ر، حهان را یکبار دیگر به تکان آورد. فریاد دادخواهی ویاری خواهی مردم دستخالی از جهانیان به ویژه آمریکا و اسراییل اوج تازهای یافت و بنا بر قولی که ترامپ داده بود همراه با اسراییل برای پایان دادن به شرارت این حکومت و یاری به مردم ایران آمد ندو در همآن گام نخست رهبر تبهکار، آخوند منفور خامنهای"به درک" تشریففرما شد.
دیوانگی سران باقیمانده حکومت
این دیوانگان ایران برباد ده، در حالی که همه در سوراخها تشریف دارند، با بُزدلی کوشش کردند جنگ را به کشورهای همسایه در منطقه بکشانند تا شاید خود را نجات دهند ولی نتیجه روزبهروز علیه خود آنان عمل کرده و میکند. اکنون همه کشورهای عربی منطقه به دوستان آمریکا و اسراییل بدل شدهاند و اندک،اندک کشورهای دیگر جهان نیز به کارزار نابودی این حکومت شریر و ضد انسانی میپیوندند تا کار را یکسره کرده و جهان از وجود این موجودهای پلید برای همیشه پاک شود.
آسیبهای سخت به دستگاه حکومت و زیر ساختها
روشن است که با سماجت و گنده گویی آنچه از حکومت باقی است، هر روز ضربههای ویرانگرتری برآنها وارد میشود و آسیب فراوان به زیرساختها نیز انجام میگیرد و بدتر نیز خواهد شد. حکومت تنها در اندیشه بقای خود است و هر بلایی یر سر مردم و ایران بیاید برای آنان اهمیتی ندارد. در نتیجه تا آنجا که بتوانند خود را زنده نگاه دارند، دست از برنامه ویرانی ایران برنخواهند داشت. آسمان ایران بی پدافند رها شده، حتا آژیر خطر زده نمیشود چون اگر مردم زده شوند به سود پروپاگاندای حکومت در حال نابودی است.
اکنون نوبت پسر جنایتکار و دزد رهبر نابود شده است
کار دیگر به مسخرگی کشیده شده است. سپاه با قلدری یک تبهکار و دزد پشتپرده را که شریک جنایتها و دزدیهای آنان است، همچنان پُشتپرده رهبر کردهاند. اصولن روشن نسیت که این تبهکار زنده است یا نه. اگر هنوز نفس میکشد، تردید نیست که در میان باقی ماندگان حکومت، مخالفت بارهبری این تبهکار بیکاره نیز وجود دارد که من از چگوگی آن آگاه نیستم ولی همین موضوع به ریزش و هرجومرج بیشتر در دستگاه ورشکسته حکومت منجر خواهد شد.
تسلیم شوید و شکست را بپذیرید
دنیا شاهد است که روزبهروز توان شما رو به کاستن شدید است. به سود شما باقی ماندگان سرگشته و شکستخورده حکومت است که تسلیم شوید و بیش از این ایران را دچار خسارت و ویرانی نکنید. شما مورد بیزاری شدید بیشترین شمار مردم ایران هستید، تسلیم شدن دستکم شانسی برای زنده ماندن به شما میدهد تا که با دادگری محاکمه شوید و به د ست مردم تکهتکه نشوید.