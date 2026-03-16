* بیش‌ترین رنج وسختی در دوران حکومت اسلامی از آن میان بر کُردها وارد شده است. سخت‌ترین ضربه‌ها را نیز کُردهای دلاور ایران بر حکومت اسلامی وارد نموده‌اند. کینه و ستم گری حکومت اسلامی نسبت به کردها برای همه ما روشن است که سبب آوارگی شمار زیادی از هم‌میهنان کُرد از خانه و کاشانه خود شده است.

*مادر و ریشه همه کُردهای منطقه ، ایران بوده است. نگاهی به تاریخ و جنگ‌های ایران و امپراتوری عثمانی روشن می‌سازد که پس از یک شکست سنگین ایران، چگونه بخش بزرگی از کردستان ایران به تصرف عثمانی درآمد و سپس پس از شکست آن امپراتوری در جنگ جهانی نخست، بخش بزرگی از سرزمین‌های آن امپراتوری به کشورهای کوچکی تقسیم شدند از آن میان بخشی از کردستان تصرف شده از کردستان ایران که ریشه پراکندگی کردها در کشورهای گوناگون ترکیه، عراق و سوریه درآن نهفه است. نگارنده در این باره، در مقاله‌ای مفصل‌تر توضیح داده است.

* من کُرد نیستم ولی شماری دوستان شریف کُرد داشته و دارم ، اگر چه شاید باورهای همسان نداشته باشیم ولی دید‌گاه‌های گونان اگر به درستی باهم برخورد داشته باشند نه تنها زیان ندارند که سودمند نیز هستند. جامعه، یک‌شکل و یک صدا، از دلش حکومت اسلامی، کره‌شمالی، چین، روسیه و کوبا در می‌آید. من از نزدیک با زندگی هم‌میهنانِ کُرد آشنایی داشته و افتخار می‌کنم که چنین هم‌میهنانی دارم.

پیش از پرداختن کوتاه به درونمایه سخنان ایشان، نیاز به یادآوری چند نکته مهم است:

آقای مهتدی به نیوزویک گفته‌انه‌اند که: "آماده ورود به جنگ با حمایت آمریکا هستند." منتشرشده در گویا:

* کُردها با سرفرازی کار شاق و شکنجه‌آ‌ور "کول‌بری" را به جان خریدند ولی تن به خفت پیروی از حکومت اسلامی ندادند. کاری کشنده و پرزحمت با شماری کشته و آسیب دیده هر ساله یا از تیراندازی تبه‌کاران اسلامی و یا رُخ‌دادهای طبیعی در کوه‌ها و دره‌ها با آن بارهای سنگین بر دوش. پایدرای کُردها با "کول‌بری" حماسی بوده است و در آینده کتاب‌ها در باره آنان نوشته خواهد شد.

* کسانی که می‌اندیشند که خزب وسازمان‌های کُرد در کردستان نفوذ ندارند، اشتباه می‌کنند. بیاد بیاوریم اعتصاب سراسری در کردستان را که با فراخوان حزب دموکرات کردستان ایران و کومله انجام گرفت.

*شماری زیادی از ایران با همت کُردها توانستند خود را گاه از خطر مرگ رهانیده واز مرز خارج شوند. ناسپاس نباشیم.

ولی در باره سخنان تازه آقای مهتدی

ایشان گفته‌اند: "اگر آمریکا تصمیم بگیرد از احزاب کُرد حمایت کند، ما می‌توانیم نقش بسیار مهمی ایفا کنیم؛ شهرهای کُردنشین را از نیروهای ایرانی پاکسازی کنیم، امنیت مردم را تامین کنیم و انگیزه‌ای بزرگ برای ایرانیان ایجاد کنیم."

شاید کسانی به این ایراد کرده‌اند که چرا ایشان گفته‌اند:"شهرهای کُرد نشین را از نیروهای ایرانی پاکسازی کنیم" گویی ایشان ایرانی نیستند. چنین برداشتی از سخنان ایشان از دید من نادرست است زیرا ایشان با یک روزنامه خارجی و در پیوند با حمله آمریکا سخن می‌گفته است. بهتر بود که آقای مهتدی در گزینش واژه‌ها دقت بیش‌تری به کار می‌برد و به جای "نیروهای ایرانی" از "نیروهای حکومت اسلامی" سخن می‌گفت.

تاکید ایشان بر نخست آزاد سازی کردستان در صورت ورود به مقابله با حکومت اسلامی درست است زیرا زمینه پیشرفت و پیروزی برای آنان در کردستان مهیا‌تر از دیگر استان‌های ایران است تا پس از آن بتوانند به یاری دیگر ایرانیان بیایند.

در این‌جا ‌بار دیگر بر این نکته تاکید می‌کنم (پُیش‌تر هم نوشته‌ام)که آقای مهتدی و دیگر هم‌میهنان کُرد توجه داشته باشند که"آموزش به زبان مادری" با "آموزش زبان مادری " بسیار فرق دارد. ما باید به این هم‌خوانی برسیم که به یک زبان مشترک نیاز داریم که همه قوم‌ها بتوانند با یک‌دیگر پیوند و ارتباط داشته باشند. آن زیان با ریشه تاریخی زبان فارسی است. در این بین باید ما براین نکته نیز تاکید سخت داشته باشیم که همه قوم‌های گوناگون ایرانی از همآن کودکی باید زبان مادری خودر ا نیز در آموزشگاه‌‌ها به شکل درست بیاموزند و این باید جزو درس‌های اصلی باشد. آموزش به زبان فارسی و آموزش زبان مادری الزامی همراه بازبان خارجی دیگر چون انگلیسی که بردی جهانی دارد.

چنان که پیش‌تر گفته شد، آقای مهتدی گرامی باید در گزیدن واژگان نهایت دقت را داشته باشند. از ایشان دور است که چنین اشتباه‌هایی بکنند که زمینه برای شمار اندکی که در پی تجزیه هستند و دیگرانی که یک‌بند پروپاگاندا دارند تا ما را از هم جدا کنند، فراهم نشود.

***

از این مجال سود می‌برم و به نکته دیگری اشاره می‌کنم که البته در پیوند با سخنان ایشان با نیوزویک نیست ولی پیش‌تر دیدم در بیانیه‌ای با دیگر سازمان‌ها و حزب‌های کرد عنوان شده است که از دید من بسیار اهمیت دارد و من امیدوارم نه آقای مهتدی و نه دیگر رهبران هم‌میهن کُرد از کاربرد آن دوری کنند. این مهم در باره ترکیب نادرست"ملیت‌های ایران" است. من بسادگی توضیح بدهم که ایران تنها یک ملت تشکیل شده از قوم‌های گوناگون است و چیزی بنام "ملیت‌های ایران" نداریم. نگارنده با درک و دید خود بارها عنوان کرده که وجود قوم‌های گوناگون زیر یک چتر بنام :"ملت ایران "از مهم‌ترین و مثبت‌ترین ویژگی‌های ایران است. ما ملتی از قوم‌های گوناگون هستیم که در دردها و رنج‌ها، شادی‌ها و جشن‌ها در درازای قرن‌ها شریک و همراه بوده‌ایم. دشمنان (آشکارتر روسیه و انگلستان)و کوته فکرانی بارها کوشش زیا د داشته‌اند که ما را از یک‌دیگر جدا سازند ولی هرگز کامیاب نشده و نخواهند شد.

من خود در دانشگاه شاهد بودم که از گوشه‌گوشه ایران همه گردآمده بودیم وهرگز شاهد حتا یک مورد اختلاف و درگیری با ریشه قومی نشدیم. یک‌بار دیگر از هم‌میهنان درخواست می‌کنم که از ناسزاگویی به دیگران که مانند شما نمی‌اندیشند خودداری کنید که به سود دشمنان همه ما و در رأس آن حکومت تبه‌کار اسلامی است.