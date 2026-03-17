ایندیپندنت - همزمان با پیام شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری جشن چهارشنبه‌سوری در ایران، احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، دوشنبه شب ۲۵ اسفند در جمع حامیان حکومت از آنان خواست «میدان را خالی نکنند» و در خیابان‌ها حضور داشته باشند.

رادان خطاب به نیروهای طرفدار حکومت گفت: «شما امروز در خیابان‌ها برای پایداری دین و مکتب سید علی و مکتب امام روح‌الله حضور دارید.» او همچنین از آنان خواست خستگی به خود راه ندهند و گفت: «فردا شب، شب تعیین‌کننده برای ماست.

همه خیابان‌ها و میدان‌ها را پر کنید.» پیش‌تر نیز شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به فرارسیدن چهارشنبه‌سوری نوشت که عصر سه‌شنبه ۲۶ اسفند ایرانیان در سراسر کشور در کوچه‌ها و محله‌های خود این جشن باستانی را برگزار خواهند کرد.

او چهارشنبه‌سوری را جشنی ریشه‌دار در تمدن ایرانی و از گرامی‌ترین سنت‌های فرهنگی ایران توصیف کرد.