احمدرضا رادان، سردسته ی آدمخواران جمهوری نکبت اسلامی، به بچه های ما در ایران برای امشب که شب چهارشنبه سوری ست اعلان جنگ داده است.
او به کفتارهای خونخوار اسلامی گفته است:
«شما امروز در خیابانها برای پایداری دین و مکتب سید علی و مکتب امام روحالله حضور دارید. از شما می خواهم خستگی به خود راه ندهید. امشب [شب چهارشنبه سوری]، شب تعیینکننده برای ماست. همه خیابانها و میدانها را پر کنید.»
البته در ۴۷ سال گذشته شب های چهارشنبه سوری همیشه شب های جنگ میان تاریکی و روشنایی بوده است. شب های هجوم نور ایرانی به تاریکی اسلامی.
همه چهارشنبه سوری های ما در این سال ها میدان جنگ بوده است. همیشه کفتارهای اسلامی به بچه های نوید دهنده ی نور و شادی حمله کرده اند اما حمله ی امسال حمله ای خواهد بود از نوعی دیگر. حمله ای خواهد بود از نوع رسمی و آدمکشانه. رادان و نیروی سرکوبگرش می خواهند در این میدان خودی نشان بدهند و انتقام آن چه را که در جنگ با امریکا و اسراییل از دست داده اند از جوانان ما بگیرند.
من نمی دانم واکنش امریکا و اسراییل به برنامه ی سرکوب امشب رادان چه خواهد بود اما این را می دانم که جوانان ما اگر امشب می خواهند به خیابان ها بروند و بر کشور نور و شادی بیفشانند باید آماده باشند. آماده باشند تا اگر کفتارها به آن ها حمله کردند با تمام قدرت پاسخ بدهند.
اول این که آسیب نبینند و دوم دستگیر نشوند. اگر خوردند بزنند. طرف مقابل به قصد کشت خواهد زد. یا به خیابان نروند یا اگر رفتند آمادگی زدن داشته باشند. اگر نزنند گرفتار خواهند شد یا بدتر از آن آسیب خواهند دید. اگر گرفتار شوند فرقی نخواهد کرد که آیا در مقابل خوردن، واکنش نشان داده اند و زده اند یا نزده اند. در هر دو صورت با آن ها یکسان و به عنوان سرباز امریکا و اسراییل برخورد خواهد شد.
امیدوارم پدر مادرها امشب بچه هایشان را تنها نگذارند و اگر آن ها به خیابان رفتند پدر مادر ها هم بروند. هرگز به سن و سال پدر مادرها نگاه نکنید. اگر کسی به بچه ی آن ها حمله کند، چنان نیرویی می گیرند و چنان با قدرت با حمله کننده بر خورد می کنند که هیچ مرد جنگی هم با آنان مقابله نمی تواند بکند. خشم و واکنش پدر مادرها بنا به طبیعت شان بی همانند است و اگر ببینند که نور چشم شان در معرض خطر است حتی آرام ترین و افتاده ترین شان چنان واکنش نشان خواهند داد که کسی را توان رویارویی با آن ها نخواهد بود.
به قول رادان آدمخوار: امشب شب تعیین کننده برای ماست. اگر می خواهید به خیابان بروید و جمهوری نکبت اسلامی را در آتش خشم خود بسوزانید و نور را بر تاریکی پیروز کنید، حتما با آمادگی کامل بروید.