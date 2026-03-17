احمدرضا رادان، سردسته ی آدمخواران جمهوری نکبت اسلامی، به بچه های ما در ایران برای امشب که شب چهارشنبه سوری ست اعلان جنگ داده است.

او به کفتارهای خونخوار اسلامی گفته است:

«شما امروز در خیابان‌ها برای پایداری دین و مکتب سید علی و مکتب امام روح‌الله حضور دارید. از شما می خواهم خستگی به خود راه ندهید. امشب [شب چهارشنبه سوری]، شب تعیین‌کننده برای ماست. همه خیابان‌ها و میدان‌ها را پر کنید.»

البته در ۴۷ سال گذشته شب های چهارشنبه سوری همیشه شب های جنگ میان تاریکی و روشنایی بوده است. شب های هجوم نور ایرانی به تاریکی اسلامی.

همه چهارشنبه سوری های ما در این سال ها میدان جنگ بوده است. همیشه کفتارهای اسلامی به بچه های نوید دهنده ی نور و شادی حمله کرده اند اما حمله ی امسال حمله ای خواهد بود از نوعی دیگر. حمله ای خواهد بود از نوع رسمی و آدمکشانه. رادان و نیروی سرکوبگرش می خواهند در این میدان خودی نشان بدهند و انتقام آن چه را که در جنگ با امریکا و اسراییل از دست داده اند از جوانان ما بگیرند.

من نمی دانم واکنش امریکا و اسراییل به برنامه ی سرکوب امشب رادان چه خواهد بود اما این را می دانم که جوانان ما اگر امشب می خواهند به خیابان ها بروند و بر کشور نور و شادی بیفشانند باید آماده باشند. آماده باشند تا اگر کفتارها به آن ها حمله کردند با تمام قدرت پاسخ بدهند.