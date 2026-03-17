یورونیوز - رضا پهلوی در ادامه فعالیت خود در قالب تشکیلات شورای گذار، روز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه اعلام کرد کمیته‌ای را برای «تدوین مقررات عدالت» در دوران پسا-جمهوری اسلامی تشکیل داده است.

او در این پیام اعلام کرد که اعضای این کمیته را شیرین عبادی، ایرج مصداقی، لیلا بهمنی و افشین الیان تشکیل می‌دهند و شیرین عبادی، برنده جایزه جهانی صلح نوبل در سال ۲۰۰۳، ریاست آن را پذیرفته است.

شیرین عبادی: «این کمیته همان طور که از نامش مشخص است، وظیفه‌اش تدوین مقرراتی است که شیوه برقراری اجرای عدالت را در دوران گذار تعین می‌کند. و این عملی است که بایستی قبل از شروع دوران گذار اتفاق بیفتد. با شروع دوران دیگر برای قانون‌نویسی و پیدا کردن مقرراتی که متناسب با شرایط ایران باشد خیلی دیر است. بنابراین از همین الان کمیته یک مقررات و آئین‌نامه‌هایی را بایستی در نظر بگیرد که بعدها چه ما باشیم، چه هر گروه دیگری، بتوانند با استفاده از آن کمک بکنند به اجرای عدالت. سعی بر این است که به جای انتقام‌گیری، قصاص و محاکمات پنج دقیقه‌ای که متاسفانه در خاطره ما ایرانیان هست، سعی می‌کنیم ساز و کاری را درست بکنیم که جای آن را اجرای عدالت بگیرد.»

یورونیوز: شما از اجرای عدالت به جای انتقام‌گیری سیاسی گفتید. در صورت تغییر نظام، بسیاری از قربانیان سرکوب در ایران خواهان محاکمه مسئولان جمهوری ‏اسلامی هستند.‏ سرنوشت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟

شیرین عبادی: «ببینید، مسئله مهم این است که همه متوجه باشند همکاری و کار کردن برای جمهوری اسلامی که چهل و هفت سال بر ایران مسلط بوده، خود به خود جرم نیست. مگر این که کسی دستش به جنایت آلوده باشد و الا کسی که رفته مثلا در ارتش یا حتی در سپاه مثلا پلی را ساخته، خدمتی کرده، این قرار نیست مجازات بشود. مجازات مخصوص کسانی است که دستشان به خون آلوده است و آن هم بعد از یک دادسی عادلانه با تمام ضوابط بین المللی که دنیا متوجه باشد که هدف اجرای عدالت است نه انتقامجویی.»