Wednesday, Mar 18, 2026

مناجات لاریجانی، مهران رفیعی

خدایا نظر کن بر این اردشیر

همان ناقلایِ صغیر و حقیر

*

چو در کارِ کشتن ندارم نظیر

به فرمانِ حیدر بگشتم کبیر

*

مقامِ ریاست تو از من مگیر

که هرگز نگردم ز کشتار سیر

*

علیه جوانان بجنگم چو شیر

ز کویِ دبیران بگیرم اسیر

*

و گر هست گوشت به راز و نیاز

ببخشای خلوت به هر بچه باز

*

مبادا که طوسی شود منزوی

که فریاد خیزد ز هر حوزوی

*

کلامی نگویم من از زادگاه

که هستم نفوذی در این بارگاه

*

شکایت ندارم از این وضع سخت

ز نقصان و نکبت شدم نیک بخت

*

به دورانِ خونین چو خندان ترم

نخواهم که عمرش به پایان برم

*

به زندان فرستم زنِ صلحجو

در آغوش گیرم تنِ فتنه جو

*

اگر کس بگوید ز پایانِ جنگ

ببندم دهانش بدون درنگ

*

نباشد نبردی چو جنگِ حجاب

ز کابوس تلخش خورم قرصِ خواب

*

نصیبم بگردان تو عمری بلند

که از بُن رسانم به ایران گزند

*

ولاکن به جیبم زر و ارز ریز

که غافل نباشم ز فکرِ گریز

*

اندیشهء "قدرت و حکومت" در مذهب شیعه، عسگرآقا
منوچهرجان كياني، كاش چند صباحي ديگر مي ماندي! اشکبوس طالبی

