در لحظات تاریخیِ تغییر، آنچه سرنوشت کشورها را تعیین می‌کند، نه صرفاً سقوط یک نظام، بلکه کیفیت نظمی است که طی دوران گذار و پس از آن شکل می‌گیرد. تجربه قرن بیستم و بیست‌ویکم بارها نشان داده است: فروپاشی، به‌خودی‌ خود، نه آزادی می‌آورد و نه عدالت.

در ایران امروز، این پرسش بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد: وقتی جمهوری اسلامی فروبپاشد، چه چیزی جای آن را خواهد گرفت؟ و مهم‌تر از آن--چه کسی و چگونه «عدالت» را تعریف خواهد کرد؟

در چنین بستری، اعلام بهنگام تشکیل کمیته «تدوین مقررات عدالت انتقالی» از سوی شاهزاده رضا پهلوی، در پی انتشار پیشین «کتابچه مرحلهٔ اضطراری»، را باید فراتر از یک موضع‌گیری سیاسی دید. این اقدامات، نشانه ورود به مرحله‌ای فراتر از کنش سیاسی‌اند: از مدیریت گذار تا طراحی یک حکمرانی مبتنی بر قانون.

از خشم انباشته تا خطر انتقام

جامعه ایران، پس از دهه‌ها سرکوب، تبعیض و خشونت، با سطح بالایی از «خشم انباشته» مواجه است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این خشم، از یکسو نیروی محرکه تغییر است--اما از سوی دیگر، می‌تواند به نیرویی ویرانگر نیز بدل شود.

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که اگر این انرژی: