جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، که نشانه‌هایی از فرسایش و تضعیف این نظام را آشکار کرده است، هرچند هدف انقلاب ایران نبوده، اما محصول مستقیم سیاست‌های داخلی و خارجی آن است. سیاست‌هایی که نه‌ تنها در عرصه‌ منطقه‌ای و جهانی تنش‌آفرین بوده، بلکه با سرکوب خشونت‌بار داخلی، مسیر این تقابل را هموار کرده‌اند. با این‌همه، مسئله‌ی آزادی(به عنوان افق اصلی انقلاب ایران) در هیچ وضعیتی از میان نمی‌رود.

اگرچه این جنگ، ناخواسته می‌تواند زمینه‌های تضعیف و در نهایت فروپاشی ساختار قدرت را فراهم آورد و از این جهت بطور مستقیم و غیرمستقیم در راستای خواست آزادی‌خواهانه قرار گیرد، اما تردیدی نیست که در غیاب آن، هزینه‌های تحمیل‌شده بر جامعه تا این اندازه سنگین نمی‌بود. از همین‌رو، نسبت میان "هزینه" و "آزادی" به مسئله‌ای اساسی بدل می‌شود: آیا این سطح از ویرانی، می‌تواند در افق آزادی توجیه‌ پذیر باشد؟