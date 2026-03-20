Friday, Mar 20, 2026

بی سرانجام، م.سحر

M_Sahar_4.jpg

نیم قرن است و بی سرانجامیم

دست برداس و پای در دامیم

آنچنان با تغافلیم رفیق

که در افتاده زان سوی بامیم

راست یا چپ زهر صفی بودیم

همه قربانیانِ اسلامیم

عقل از ما ربود شیعه گری

محو‌ِ تقلید و غرقِ اوهامیم

مارکس را در حسین ، یافته ایم

زین سبب با یزید، هم گامیم

جنگمان را خیال و وَهم آورد

صلجویانِ روزِ فرجامیم

جهلِ ما بود آنکه ما را کشت

مست و لایعقل از چنین جامیم

نی عجب ، گر همیشه مغبونیم

نی شگفت ، ار هماره ناکامیم

تا ز خوفِ خدا ، چنین گولیم‌

تا ز بیمِ بلا ، چنین رامیم

تا عنان داده ایم در کفِ دین

شرمِ اَعصار و ننگِ ایّامیم

درخورِ صدهزار توهینیم

لایقِ صدهزار دشنامیم

صورتی را به ضربِ سیلی سرخ

کرده ِ لیک از درون سیه فامیم

خونمان رایگان به جوی ، روان

گر ز ابنای خاص یا عامیم

کِبرمان کُشت از آنکه در ره دین

خاکسارانِ خیلِ اصنامیم

چون توان وصف کردمان که چُنین

درهم آشفته ایم و آرامیم

سرِ یاری نداشت با ما ، بخت

که زمانزادِ نا به هنگامیم !

رنج هجر و غم وطن نگذاشت

تا به غربت دمی بیارامیم!

لحظه ای رنجِ تن نیندوزیم

لحظه ای خون دل نیاشامیم!

گرچنین بگذرد زمان برما

داغ را مُهر و ننگ را نامیم

گرچنین عُمرِ ما روَد بر باد

بی اثر پوی و بی هنر گامیم

بار ننشسته بر زمین ، بذریم

باز ناداده با وطن ، وامیم!

م.سحر

پاریس

مطلب قبلی...
Ali_Fayaz.jpg
پایان جنگ، جزایر سه گانه و احتمال تقاضای غرامت از سوی کشورهای عربی، علی فیاض
مطلب بعدی...
Babak_Khati.jpg
دروغ بزرگ؛ مردم نمی‌فهمند! (شاید قطب‌نمای شما خراب است!)، بابک خطی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy