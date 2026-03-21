ایران میان امید و اندوه بی پایان، نوروزی که به جای شکوفه، بمب و ویرانی شکفت!

بهار باز هم از راه می رسد، اما گویی این بار، ردای خویش را به رنگ خون و خاک آغشته است. نه نسیم اش بوی شکوفه می دهد و نه آسمانش رنگ آرامش دارد. نوروزی که باید مژده زندگی باشد، امسال چون مرثیه ای بر لبان زمان جاری است ، مرثیه ای برای یک سال رنج، یک سال اندوه، و سال هایی که پیش از آن نیز، طعم شادی را از این مردم دریغ کرده بودند.

یک سال گذشت؛ سالی که هر روزش، به سنگینی یک قرن بود. مردمانی که نه یک بار، که بارها در طول سال های پیاپی، چشم به راه نوروز نشستند، با این امید که شاید این بار، ورق برگردد؛ شاید این بار، بهار چیزی بیش از تغییر تقویم باشد. اما هر سال، امیدی که در دل ها جوانه می زد، پیش از شکفتن، زیر سایه حوادث تلخ پژمرده شد.

دی ماه خونین، تنها یک فصل نبود؛ زخمی بود که بر پیکر این سرزمین نشست و هنوز نیز می سوزد. خیابان ها، که باید شاهد قدم های زندگی باشند، به میدان خاموشی بدل شدند؛ جایی که صداها در گلو شکست و فریادها در میان دیوارها گم شد. و این تنها آغاز بود.

در ادامه سال، آتش و اضطراب، چون سایه ای سنگین بر سر مردم افتاد. گویی سرنوشت، این سرزمین را به آزمونی بی پایان فراخوانده بود؛ آزمونی که در آن، هر روز، خبری تازه از فقدان می رسید. و در این میان، آنان که آن سوی مرزها، با لبخندی دیپلماتیک و دستانی آغشته به باروت، نسخه نجات می پیچند، چنان در کار خویش استادند که ویرانی را به نام رهایی عرضه می کنند؛ گویی بمب، زبان تازه ای از مهر است و آتش، شیوه ای نو در آبادانی.