کاخ‌سفید و هم‌چنین سفارت بریتانیا در واشنگتن تاکنون درباره این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند. دولت بریتانیا نیز روز جمعه بدون اشاره به جزئیات، از ایران خواسته بود پایگاه‌های نظامی بریتانیا را به‌طور مستقیم هدف قرار ندهد.

کیهان لندن - روزنامه «وال استریت ژورنال» ۲۰ مارس (۲۹ اسفند ۱۴۰۴) به‌نقل از چند مقام رسمی آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی دو موشک بالستیک میان‌بُرد به سمت پایگاه نظامی دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند شلیک کرده است اما هیچ کدام از این موشک‌ها به این پایگاه نکرده‌اند.

موشک‌پرانی‌های جمهوری اسلامی امنیت منطقه و فراتر از آن را مختل کرده است. نواف مبارک بن الثانی از تحلیلگران برجسته عرب در «ایکس» می‌نویسد رسیدن یک موشک بالستیک به دیه‌گو گارسیا نشان می‌دهد که موشک‌هایی با برد در حدود ۴۰۰۰ کیلومتر در اختیار دارد؛ بردی که آن را از دسته موشک‌های میان‌برد خارج کرده و در رده موشک‌های برد متوسط تا بلند (IRBM) قرار می‌دهد. این یک جهش راهبردی است.

او توضیح داد «مسئله اصلی این نیست که آیا موشک رهگیری شده یا نه، بلکه این است که ایران ممکن است بردی بسیار فراتر از آنچه بسیاری از جهان تصور می‌کردند، به نمایش گذاشته باشد. توانایی ۴۰۰۰ کیلومتری، نقشه را تغییر می‌دهد. پایتخت‌های مهم اروپایی وارد معادله می‌شوند. پاریس در برد قرار می‌گیرد. لندن، بسته به محل پرتاب و نوع کلاهک، بسیار به مرز آسیب‌پذیری نزدیک می‌شود. این یعنی تهدید موشکی دیگر محدود به خلیج فارس، اسرائیل یا بخش‌هایی از جنوب آسیا نیست، بلکه شعاع بازدارندگی، دفاع و نگرانی به شکل چشمگیری گسترش یافته است. اگر این موضوع تأیید شود، دیه‌گو گارسیا فقط یک هدف نبود؛ یک پیام بود.»

پیش از این وزرای خارجه قطر، جمهوری آذربایجان، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، پاکستان، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن موشک‌پرانی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه تاکید کردند که این حملات تحت هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست