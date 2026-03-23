Monday, Mar 23, 2026

صفحه نخست » استاد دانشگاه علم و صنعت مرتبط با صنعت موشکی جمهوری اسلامی کشته شد

shamghadrqi.jpgرسانه‌های ایران اعلام کردند سعید شمقدری، استاد دانشگاه علم و صنعت، بامداد دوشنبه در حمله به منطقه چیذر تهران کشته شده است.

استاندار خراسان رضوی در پیام تسلیتی در این خصوص نوشت که او جان خود را در راه «بومی‌سازی صنعت موشکی» فدا کرد.او برادر امیرالله شمقدری، معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی بود.

در ویدیو زیر آثار ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به مناطق چیذر در شمال تهران و خیابان پیروزی در شرق تهران دیده می‌شود.

به گزارش رسانه‌های ایران، سعید شمقدری، دانشیار گروه کنترل دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران و از کارشناسان فعال در صنعت موشکی ایران، به همراه دختر و پسرش صبح دوشنبه ۳ فروردین در منطقه چیذر تهران کشته شده است.

مطلب قبلی...

ترامپ: با یک رهبر عالی‌رتبه و مورد احترام که اداره امور را در دست دارد گفت‌وگو کرده‌ایم
مطلب بعدی...

بی بی سی فارسی وقتی خبرها انتخاب می‌شوند، نه گزارش

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy