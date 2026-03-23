رسانه‌های ایران اعلام کردند سعید شمقدری، استاد دانشگاه علم و صنعت، بامداد دوشنبه در حمله به منطقه چیذر تهران کشته شده است.

استاندار خراسان رضوی در پیام تسلیتی در این خصوص نوشت که او جان خود را در راه «بومی‌سازی صنعت موشکی» فدا کرد.او برادر امیرالله شمقدری، معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی بود.

در ویدیو زیر آثار ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به مناطق چیذر در شمال تهران و خیابان پیروزی در شرق تهران دیده می‌شود.



به گزارش رسانه‌های ایران، سعید شمقدری، دانشیار گروه کنترل دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران و از کارشناسان فعال در صنعت موشکی ایران، به همراه دختر و پسرش صبح دوشنبه ۳ فروردین در منطقه چیذر تهران کشته شده است.

در این ویدیوها آثار ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به مناطق چیذر در شمال تهران و خیابان پیروزی در شرق تهران دیده می‌شود.



به گزارش رسانه‌های ایران، سعید شمقدری، دانشیار گروه... pic.twitter.com/LbDx4fPyjO -- BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) March 23, 2026

***