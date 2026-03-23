دویچه وله - پلیس بریتانیا از آغاز تحقیقات درباره یک آتشسوزی مشکوک در شمال لندن خبر داده که بهعنوان "جرم ناشی ازنفرت ضدیهودی" در حال بررسی است.
در این حادثه که در منطقه گولدرز گرین، از محلههای دارای جمعیت قابل توجه یهودیان رخ داد، چهار دستگاه آمبولانس متعلق به یک سازمان امدادی یهودی به آتش کشیده شدند.
به گفته پلیس، این حادثه بامداد دوشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۵ (۲۳ مارس) در منطقه بارنت رخ داده و تاکنون فردی بازداشت نشده است.
مقامهای پلیس اعلام کردهاند که در حال حاضر سه مظنون در این پرونده تحت بررسی هستند. همچنین بهدلیل گسترش آتش، چندین خانه بهطور موقت تخلیه شدند، اما گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است.
London -- Overnight, private ambulances belonging to an Orthodox Jewish community in the Golders Green neighborhood were attacked in arson attacks. The vehicles were parked in a synagogue parking lot. An Islamic group claimed responsibility for the attack
آمبولانسهای هدف قرار گرفته متعلق به سازمان "هاتزولا" هستند، یک نهاد داوطلبانه که خدمات امداد پزشکی به جامعه یهودیان ارائه میدهد.
در همین حال، موسسه خصوصی اطلاعاتی سایت که فعالیت گروههای افراطی را رصد میکند، اعلام کرده است که یک گروه شبهنظامی چندملیتی موسوم به "جنبش اسلامی اصحاب یمین"، که گفته میشود با ایران ارتباط دارد، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
This is a major terror incident which could have led to many deaths.
به گفته این نهاد، این گروه پیشتر نیز در آتشسوزیهای مشابه در کشورهای بلژیک، یونان و هلند نقش داشته است.
پلیس لندن هنوز بهطور رسمی ارتباط این حادثه با هر گروه یا کشور خاصی را تأیید نکرده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
کییر استارمر، نخست وزیر بریتانیا ضمن محکوم کردن این حمله، با انتشار پیامی در شبکه ایکس تاکید کرد کرد: «حمله به جامعه یهودی ما، حمله به ماست و ما با سم یهودیستیزی مبارزه خواهیم کرد.»
