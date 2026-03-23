دویچه وله - پلیس بریتانیا از آغاز تحقیقات درباره یک آتش‌سوزی مشکوک در شمال لندن خبر داده که به‌عنوان "جرم ناشی ازنفرت ضدیهودی" در حال بررسی است.

در این حادثه که در منطقه گولدرز گرین، از محله‌های دارای جمعیت قابل توجه یهودیان رخ داد، چهار دستگاه آمبولانس متعلق به یک سازمان امدادی یهودی به آتش کشیده شدند.

به گفته پلیس، این حادثه بامداد دوشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۵ (۲۳ مارس) در منطقه بارنت رخ داده و تاکنون فردی بازداشت نشده است.

مقام‌های پلیس اعلام کرده‌اند که در حال حاضر سه مظنون در این پرونده تحت بررسی هستند. همچنین به‌دلیل گسترش آتش، چندین خانه به‌طور موقت تخلیه شدند، اما گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است.

London -- Overnight, private ambulances belonging to an Orthodox Jewish community in the Golders Green neighborhood were attacked in arson attacks. The vehicles were parked in a synagogue parking lot. An Islamic group claimed responsibility for the attack, but the police say it...

آمبولانس‌های هدف قرار گرفته متعلق به سازمان "هاتزولا" هستند، یک نهاد داوطلبانه که خدمات امداد پزشکی به جامعه یهودیان ارائه می‌دهد.

در همین حال، موسسه خصوصی اطلاعاتی سایت که فعالیت گروه‌های افراطی را رصد می‌کند، اعلام کرده است که یک گروه شبه‌نظامی چندملیتی موسوم به "جنبش اسلامی اصحاب یمین"، که گفته می‌شود با ایران ارتباط دارد، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

This was not merely arson or just an antisemitic attack on @Hatzola in Golders Green London last night.

This is a major terror incident which could have led to many deaths.

Will the UK government turn a blind eye as with the Diego Garcia attack or will they finally have the balls... pic.twitter.com/G3oHyttlai -- #EBluemountain1 🇮🇱 (@EBluemountain1) March 23, 2026

به گفته این نهاد، این گروه پیش‌تر نیز در آتش‌سوزی‌های مشابه در کشورهای بلژیک، یونان و هلند نقش داشته است.

پلیس لندن هنوز به‌طور رسمی ارتباط این حادثه با هر گروه یا کشور خاصی را تأیید نکرده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا ضمن محکوم کردن این حمله، با انتشار پیامی در شبکه ایکس تاکید کرد کرد: «حمله به جامعه یهودی ما، حمله به ماست و ما با سم یهودی‌ستیزی مبارزه خواهیم کرد.»