صفحه نخست » نقطه‌زنی چند ویلا در مازندران، گیلان، تهران، البرز و سمنان؛ یک منبع امنیتی: «شناسنامه امنیتی» شهرها لو رفته

کیهان لندن - از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تا سوم فروردین ۱۴۰۵ موجی از حملات هوایی در مازندران، گیلان، البرز، سمنان و مناطقی از تهران آغاز شد که هدف آنها ویلاها و خانه‌باغ‌هایی بود که به نظر می‌رسد مقامات ارشد نظام و عوامل امنیتی در آن مستقر شده بود.

براساس گزارش‌های میدانی ویلاهایی در روستای دستک (گیلان)، کلاردشت، رامسر (سادات‌شهر و اربکله)، شهسوار، کرج و کُردان، هشتگرد و آبسرد دماوند، سرخه، شهمیرزاد (سمنان) و سایر مناطق هدف قرار گرفت.

dastak.jpgهدف قرار گرفتن ویلایی در منطقه دستک در استان گیلان

لندکروز داخل ویلا

یک شهروند گیلانی به «کیهان لندن» می‌گوید، «روز اول عید در دستک یک ویلا منفجر شد، ساکنین محلی وقتی در دستک به آنجا رسیدند کاملاً تخریب شده بود، یک لندکروز هم منهدم شده بود. وقتی برای کمک داخل ویلا شدند سه جسد آنجا بود. کسی آنها را نمی‌شناخت. برای اینکه مشخصات آنها را پیدا کنند سراغ کیف‌ها رفته بودند که مقادیر قابل توجهی یورو، دلار و لیر ترکیه در چمدان‌ها بود.»

شایعه شده که سردار اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در داخل ویلا بود اما رد یا تأیید این ادعا به صورت مستقل ممکن نیست.

بعضی از نقاطی که هدف قرار گرفت یک خانه‌باغ کوچک بود. در این حملات از موشک‌ یا پهپادهای نقطه‌زن استفاده شده بود.

نقطه‌زنی در گیلان
همچنین حملات پهپادی به ایست‌های بازرسی منتهی به این شهرها نیز افزایش پیدا کرد.

هدفگیری ویلاها و خانه‌های امن آنهم در روزهای نوروزی که احتمالاً جابجایی‌ها به سمت مناطق خوش‌آب‌وهوا و امن‌تر است نشان می‌دهد که اسرائیل یا آمریکا از «اشراف اطلاعاتی» بالایی درباره جمهوری اسلامی ایران برخوردارند.

یک کارشناس امنیتی درباره اشراف اطلاعاتی به «کیهان لندن» می‌گوید در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، پرونده‌ای تحت عنوان «شناسنامه امنیتی شهر» وجود دارد که به‌طور دائم به‌روزرسانی می‌شود. به گفته او، در این پرونده مشخصات و مختصات اماکن مهم، حیاتی و حساس هر شهر ثبت می‌شود و حتی مراکز پوششی که در آن اقدامات نظامی و امنیتی صورت می گیرد نیز در آن گنجانده می‌شوند. از آنجا که میان این نهادهای موازی نوعی رقابت وجود دارد، هرکدام تلاش می‌کنند جزئی‌ترین اطلاعات را نیز در این شناسنامه‌ها ثبت کنند.

این کارشناس توضیح می‌دهد که هدف عنوان شده از تدوین چنین شناسنامه‌هایی، ایجاد آمادگی در شرایط بحرانی مانند سیل، زلزله یا حتی جنگ است تا مشخص شود کدام مراکز وابسته به حاکمیت هستند و باید مورد حفاظت و حمایت قرار گیرند و در نهایت تجمیع این اطلاعات در سطوح نهادهای حاکمیتی و امنیتی بالادستی تجمیع شده و نگهداری می‌شود.

به گفته این منبع، آنچه دقت بالای حملات اسرائیل به اهداف متعلق به جمهوری اسلامی حتی از نوع پوششی را توضیح می‌دهد، دستیابی آنها به این بانک های اطلاعاتی است. او معتقد است با توجه به نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی آنها توانسته اند مجموعه‌ کامل این شناسنامه‌ امنیتی که بانک اطلاعاتی دقیقی محسوب میشود را بدست آورند و همین موضوع بلای جان نظام شده است.

واکنش قالیباف به ادعای ترامپ
ترامپ: با یک رهبر عالی‌رتبه و مورد احترام که اداره امور را در دست دارد گفت‌وگو کرده‌ایم

وضعیت متشنج در خاکسپاری نیروهای وابسته به نظام در بهشت زهرا
هجوم پرستوهای نظام به خیابان همزمان با بمباران های تهران
تصاویری از خسارت‌های جنگی واردشده به کاخ سعدآباد در تهران
بدن زنان، رازهایی که لو نمیره
درباره پایگاه جزیره دیگو گارسیا چه میدانیم
تولد مهسا خانپور همسر سابق علی دایی در امریکا
آغاز به کار تلویزیون ملی ایران
آرایش جنجالی فاطمه سلیمانی دختر قاسم

جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!
ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی؛ چه کسی سکان امور را در دست دارد؟
دستبند شیر و خورشید
در تولد ۶۸ سالگی شهرام آذر (سندی) چه گذشت؟
تصاویر نوروزی علی دایی و احمدرضا عابدزاده
زندگی مجتبی خامنه‌ای در هفت قاب

