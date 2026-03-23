کیهان لندن - از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تا سوم فروردین ۱۴۰۵ موجی از حملات هوایی در مازندران، گیلان، البرز، سمنان و مناطقی از تهران آغاز شد که هدف آنها ویلاها و خانهباغهایی بود که به نظر میرسد مقامات ارشد نظام و عوامل امنیتی در آن مستقر شده بود.
براساس گزارشهای میدانی ویلاهایی در روستای دستک (گیلان)، کلاردشت، رامسر (ساداتشهر و اربکله)، شهسوار، کرج و کُردان، هشتگرد و آبسرد دماوند، سرخه، شهمیرزاد (سمنان) و سایر مناطق هدف قرار گرفت.
هدف قرار گرفتن ویلایی در منطقه دستک در استان گیلان
لندکروز داخل ویلا
یک شهروند گیلانی به «کیهان لندن» میگوید، «روز اول عید در دستک یک ویلا منفجر شد، ساکنین محلی وقتی در دستک به آنجا رسیدند کاملاً تخریب شده بود، یک لندکروز هم منهدم شده بود. وقتی برای کمک داخل ویلا شدند سه جسد آنجا بود. کسی آنها را نمیشناخت. برای اینکه مشخصات آنها را پیدا کنند سراغ کیفها رفته بودند که مقادیر قابل توجهی یورو، دلار و لیر ترکیه در چمدانها بود.»
شایعه شده که سردار اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در داخل ویلا بود اما رد یا تأیید این ادعا به صورت مستقل ممکن نیست.
بعضی از نقاطی که هدف قرار گرفت یک خانهباغ کوچک بود. در این حملات از موشک یا پهپادهای نقطهزن استفاده شده بود.
همچنین حملات پهپادی به ایستهای بازرسی منتهی به این شهرها نیز افزایش پیدا کرد.
هدفگیری ویلاها و خانههای امن آنهم در روزهای نوروزی که احتمالاً جابجاییها به سمت مناطق خوشآبوهوا و امنتر است نشان میدهد که اسرائیل یا آمریکا از «اشراف اطلاعاتی» بالایی درباره جمهوری اسلامی ایران برخوردارند.
یک کارشناس امنیتی درباره اشراف اطلاعاتی به «کیهان لندن» میگوید در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، پروندهای تحت عنوان «شناسنامه امنیتی شهر» وجود دارد که بهطور دائم بهروزرسانی میشود. به گفته او، در این پرونده مشخصات و مختصات اماکن مهم، حیاتی و حساس هر شهر ثبت میشود و حتی مراکز پوششی که در آن اقدامات نظامی و امنیتی صورت می گیرد نیز در آن گنجانده میشوند. از آنجا که میان این نهادهای موازی نوعی رقابت وجود دارد، هرکدام تلاش میکنند جزئیترین اطلاعات را نیز در این شناسنامهها ثبت کنند.
این کارشناس توضیح میدهد که هدف عنوان شده از تدوین چنین شناسنامههایی، ایجاد آمادگی در شرایط بحرانی مانند سیل، زلزله یا حتی جنگ است تا مشخص شود کدام مراکز وابسته به حاکمیت هستند و باید مورد حفاظت و حمایت قرار گیرند و در نهایت تجمیع این اطلاعات در سطوح نهادهای حاکمیتی و امنیتی بالادستی تجمیع شده و نگهداری میشود.
به گفته این منبع، آنچه دقت بالای حملات اسرائیل به اهداف متعلق به جمهوری اسلامی حتی از نوع پوششی را توضیح میدهد، دستیابی آنها به این بانک های اطلاعاتی است. او معتقد است با توجه به نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی آنها توانسته اند مجموعه کامل این شناسنامه امنیتی که بانک اطلاعاتی دقیقی محسوب میشود را بدست آورند و همین موضوع بلای جان نظام شده است.