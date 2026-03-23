خبرسازی برای بازی با بازارهاست

خبرنامه گویا - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گزارش‌ها درباره انجام مذاکرات میان ایران و آمریکا را رد کرد؛ گزارش‌هایی که پس از ادعای رسانه‌های اکسیوس و رویترز منتشر شد و مدعی بودند فرستادگان دونالد ترامپ در روزهای اخیر با او در تماس بوده‌اند.

قالیباف چه گفت؟

«مردم ما خواهان مجازات کامل و تحقیرآمیز متجاوزان هستند.»

او افزود:

«همه مسئولان تا تحقق این هدف، محکم پشت سر رهبر و مردم ایستاده‌اند.»

قالیباف با اشاره‌ای که به نظر می‌رسد به رهبر جدید جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای، باشد ادامه داد:

«هیچ مذاکره‌ای با آمریکا انجام نشده است. این خبرهای جعلی با هدف دستکاری در بازارهای مالی و نفت و همچنین برای فرار آمریکا و اسرائیل از باتلاقی که در آن گرفتار شده‌اند منتشر می‌شود.»

مقام ایرانی: آمریکا برای دیدار با قالیباف درخواست داده است

یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده روز شنبه درخواست دیدار با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، را مطرح کرده است.

به گفته این مقام که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، شورای عالی امنیت ملی هنوز درباره برگزاری چنین دیداری تصمیمی نگرفته و ایران نیز تاکنون پاسخی به این درخواست نداده است.

این مقام جزئیاتی درباره محل احتمالی این دیدار ارائه نکرد.