Monday, Mar 23, 2026

واکنش قالیباف به ادعای ترامپ

خبرنامه گویا - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گزارش‌ها درباره انجام مذاکرات میان ایران و آمریکا را رد کرد؛ گزارش‌هایی که پس از ادعای رسانه‌های اکسیوس و رویترز منتشر شد و مدعی بودند فرستادگان دونالد ترامپ در روزهای اخیر با او در تماس بوده‌اند.

قالیباف چه گفت؟

«مردم ما خواهان مجازات کامل و تحقیرآمیز متجاوزان هستند.»

او افزود:

«همه مسئولان تا تحقق این هدف، محکم پشت سر رهبر و مردم ایستاده‌اند.»

قالیباف با اشاره‌ای که به نظر می‌رسد به رهبر جدید جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای، باشد ادامه داد:
«هیچ مذاکره‌ای با آمریکا انجام نشده است. این خبرهای جعلی با هدف دستکاری در بازارهای مالی و نفت و همچنین برای فرار آمریکا و اسرائیل از باتلاقی که در آن گرفتار شده‌اند منتشر می‌شود.»

مقام ایرانی: آمریکا برای دیدار با قالیباف درخواست داده است

یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده روز شنبه درخواست دیدار با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، را مطرح کرده است.

به گفته این مقام که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، شورای عالی امنیت ملی هنوز درباره برگزاری چنین دیداری تصمیمی نگرفته و ایران نیز تاکنون پاسخی به این درخواست نداده است.

این مقام جزئیاتی درباره محل احتمالی این دیدار ارائه نکرد.

مطلب قبلی...
foori32.jpg
نقش قالیباف در مذاکرات پشت‌پرده؛ تماس‌های فشرده برای توقف جنگ
مطلب بعدی...
villabanner.jpg
نقطه‌زنی چند ویلا در مازندران، گیلان، تهران، البرز و سمنان؛ یک منبع امنیتی: «شناسنامه امنیتی» شهرها لو رفته

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar23.jpg
goftar23-1.jpg
daily23.jpg
oholic23.jpg
one3-2.jpg
daily16.jpg
daily22.jpg
daily29.jpg
kayhan.jpg
euro.jpg
iranmall.jpg
gtv.jpg
one22-1.jpg
dw.jpg
Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy