Monday, Mar 23, 2026

صفحه نخست » بی بی سی فارسی وقتی خبرها انتخاب می‌شوند، نه گزارش

خبرنامه گویا - در روزهای جنگ، نحوه انتخاب خبر بیش از هر چیز رفتار حرفه ای یک رسانه را نشان می‌دهد. مرور گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد بی‌بی‌سی فارسی بار دیگر در چارچوب‌بندی خبرها دست به انتخابی گزینشی زده و روایتی را برجسته کرده که بیشتر با مواضع جمهوری اسلامی همسو است تا با استاندارد بی‌طرفی مورد ادعای این شبکه.

نمونه روشن این مسئله، گزارشی است که امروز با برجستگی در صفحه اول منتشر شد و بر اساس آن گفته می‌شود حملات ایران حدود ۸۰۰ میلیون دلار به پایگاه‌های مورد استفاده آمریکا خسارت وارد کرده است.

اصل خبر می‌تواند درست باشد، اما نحوه برجسته‌سازی آن جای سؤال دارد. اقتصاد ایالات متحده با تولید ناخالص داخلی حدود ۲۷ تریلیون دلار در سال بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، در حالی که تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. اقتصاد آمریکا حدود ۶۰ تا ۷۰ برابر بزرگ‌تر از اقتصاد ایران است.

bbclarge.jpgاگر همین نسبت در نظر گرفته شود، خسارت ۸۰۰ میلیون دلاری برای آمریکا از نظر اندازه اقتصادی تقریباً معادل آن است که ایران تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دلار خسارت ببیند؛ رقمی که در مقیاس یک جنگ، عملاً ناچیز و از نظر اقتصادی بی‌اهمیت محسوب می‌شود.

این مقایسه نشان می‌دهد که برجسته کردن عدد ۸۰۰ میلیون دلار بدون در نظر گرفتن تفاوت اندازه اقتصادها، می‌تواند تصویری اغراق‌آمیز از میزان اثرگذاری این حملات ایجاد کند. در حالی که درباره خسارت‌های بسیار سنگین‌تر واردشده به ایران گزارشی با همین سطح از تأکید شبکه بی بی سی فارسی دیده نمی‌شود.

همین تفاوت در نحوه ارائه، به‌تنهایی می‌تواند تصویری نامتوازن از واقعیت جنگ در ذهن مخاطب ایجاد کند.

مرور تیترهای امروز این رسانه نیز همین الگو را نشان می‌دهد. از جمله:

«بیانیه ترامپ درباره ایران پرسش‌های مهمی را بی‌پاسخ گذاشت»،

«مصر حملات اسرائیل به زیرساخت‌های لبنان را محکوم کرد»،

«یک مرد بریتانیایی زندانی در ایران می‌گوید دولت بریتانیا آنها را رها کرده است»،

«سپاه: موج ۷۶ حملات موشکی و پهپادی انجام شد»،

«کشاورزی که اسرائیل می‌گفت در حمله حزب‌الله کشته شده، در آتش خودی جان باخته است»،

و «استارمر: هیچ ارزیابی وجود ندارد که نشان دهد ایران بریتانیا را هدف می‌گیرد»

هیچ‌کدام از این خبرها لزوماً نادرست نیستند، اما کنار هم قرار گرفتن آن‌ها در صدر صفحه، تصویری می‌سازد که در آن اسرائیل و غرب در موقعیت متهم، و جمهوری اسلامی در موقعیت واکنش‌گر یا حتی قربانی دیده می‌شود. این همان جایی است که مسئله از صحت خبر فراتر می‌رود و به انتخاب خبر می‌رسد.

در شرایطی که افکار عمومی ایران به رسانه‌های رسمی داخل کشور اعتماد ندارد، انتظار می‌رود رسانه‌ای مانند بی‌بی‌سی فارسی استانداردی بالاتر داشته باشد، نه اینکه با انتخاب‌های بحث‌برانگیز، همان تردید قدیمی را دوباره زنده کند:

آیا این رسانه فقط خبر می‌دهد، یا ناخواسته ــ یا خواسته ــ دارد روایت خاصی از جنگ را برجسته می‌کند؟

***

مطلب قبلی...
23topA.jpg
استاد دانشگاه علم و صنعت مرتبط با صنعت موشکی جمهوری اسلامی کشته شد
مطلب بعدی...
IMG_5102.jpeg
آقای رییس جمهور! با یک بیمار روانی نمی توان مذاکره کرد و به نتیجه رسید!؛ ف. م. سخن

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar23.jpg
وضعیت متشنج در خاکسپاری نیروهای وابسته به نظام در بهشت زهرا
goftar23-1.jpg
هجوم پرستوهای نظام به خیابان همزمان با بمباران های تهران
daily23.jpg
تصاویری از خسارت‌های جنگی واردشده به کاخ سعدآباد در تهران
oholic23.jpg
بدن زنان، رازهایی که لو نمیره
one3-2.jpg
درباره پایگاه جزیره دیگو گارسیا چه میدانیم
daily16.jpg
تولد مهسا خانپور همسر سابق علی دایی در امریکا
daily22.jpg
آغاز به کار تلویزیون ملی ایران
daily29.jpg
آرایش جنجالی فاطمه سلیمانی دختر قاسم

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: بیلاخ زنان ایرانی به حکومت
روزی که ونزوئلایی‌ها قصد ترور نیکسون را داشتند
خیانت در رابطه؛ پدیده‌ای اتفاقی یا از قبل برنامه‌ریزی شده؟
ویدیو: توزیع کاندوم و داروهای ضروری با پهپاد

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!
euro.jpg
ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی؛ چه کسی سکان امور را در دست دارد؟
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
gtv.jpg
در تولد ۶۸ سالگی شهرام آذر (سندی) چه گذشت؟
one22-1.jpg
تصاویر نوروزی علی دایی و احمدرضا عابدزاده
dw.jpg
زندگی مجتبی خامنه‌ای در هفت قاب

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy