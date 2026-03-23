جمهوری اسلامی یک نظام بیمار و سایکوپت است. اگر ما با بیماری که صرفا سایکوپت است رو به رو بودیم، باز می شد امیدوار بود که بتوان از طریق تهدید و دادن امتیاز به او -گیرم به صورت موقت و دروغین- انتظار تغییر رفتار او را داشت ولی این نظام نکبت ظاهرا گرفتار دو بیماری جسمی نادر نیز هست:

بیماری «اورباخ ویته» و بیماری «سی آی پی اِ» که هر دو در انسان جزو بیماری های نادر به شمار می آیند و من نمونه یا تعریفی برای عوارض ناشی از این دو بیماری در جامعه و حاکمیت سیاسی نمی شناسم.

در بیماری اول شخص مبتلا از هیچ چیز ترسناکی نمی ترسد و در بیماری دوم شخص هیچ دردی احساس نمی کند.

ترکیب این دو بیماری در انسان باعث مرگ قطعی او می شود.

این که حاکمیتی مبتلا به مشابه این دو بیماری شود من در هیچ جا نمونه تاریخی اش را جز در جمهوری آدمخوار اسلامی ندیده ام و نمی شناسم. اگر عزیزانی نمونه اش را بشناسند و به من معرفی کنند بسیار ممنون خواهم شد.

این که آقای رییس جمهور ترامپ جمهوری اسلامی را تهدید می کند که نیروگاه های اش را خواهد زد و این نظام نه تنها دچار ترس نمی شود بلکه اگر این تهدید عملی شود احساس درد هم نخواهد کرد نشان می دهد که امریکا و اسراییل با یک حاکمیت نرمال رو به رو نیستند. من نگرانم که اگر بمب اتم هم در ایران به کار برود باز حاکمیت تسلیم نشود. در چنین وضعیتی تمام درد ها به اَشکال مختلف متوجه مردم ایران، مردم کشورهای منطقه، و حتی مردم جهان خواهد شد.