وال استریت ژورنال - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

کشورهای عربی خلیج فارس به‌تدریج به سمت نقش فعال‌تر در مقابله با جمهوری اسلامی حرکت می‌کنند؛ روندی که پس از حملات مکرر موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های انرژی و شهرهای منطقه شتاب گرفته است.

به‌گفته منابع آگاه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حال سخت‌تر کردن مواضع خود در زمینه همکاری نظامی و مالی با آمریکا هستند و این اقدامات می‌تواند زمینه را برای گسترش عملیات علیه تهران فراهم کند.

گزارش‌ها حاکی است عربستان به‌تازگی با استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی ملک فهد موافقت کرده؛ تصمیمی که برخلاف موضع قبلی ریاض است که اعلام کرده بود اجازه استفاده از خاک یا حریم هوایی خود برای حمله به ایران را نخواهد داد.

این تغییر موضع پس از حملات گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به تأسیسات انرژی، فرودگاه‌ها و حتی ریاض رخ داد.

به گفته منابع مطلع، ولیعهد عربستان محمد بن سلمان اکنون به دنبال بازگرداندن بازدارندگی است و احتمال پیوستن ریاض به عملیات نظامی علیه ایران جدی شده است.

وزیر خارجه عربستان نیز هشدار داده که صبر کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران «نامحدود نیست» و تصور ناتوانی آنها در پاسخ، «اشتباه محاسباتی» است.

در امارات نیز اقدامات سخت‌گیرانه علیه دارایی‌ها و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی آغاز شده است.