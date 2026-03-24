وال استریت ژورنال - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
کشورهای عربی خلیج فارس بهتدریج به سمت نقش فعالتر در مقابله با جمهوری اسلامی حرکت میکنند؛ روندی که پس از حملات مکرر موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به زیرساختهای انرژی و شهرهای منطقه شتاب گرفته است.
بهگفته منابع آگاه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حال سختتر کردن مواضع خود در زمینه همکاری نظامی و مالی با آمریکا هستند و این اقدامات میتواند زمینه را برای گسترش عملیات علیه تهران فراهم کند.
گزارشها حاکی است عربستان بهتازگی با استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی ملک فهد موافقت کرده؛ تصمیمی که برخلاف موضع قبلی ریاض است که اعلام کرده بود اجازه استفاده از خاک یا حریم هوایی خود برای حمله به ایران را نخواهد داد.
این تغییر موضع پس از حملات گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به تأسیسات انرژی، فرودگاهها و حتی ریاض رخ داد.
به گفته منابع مطلع، ولیعهد عربستان محمد بن سلمان اکنون به دنبال بازگرداندن بازدارندگی است و احتمال پیوستن ریاض به عملیات نظامی علیه ایران جدی شده است.
وزیر خارجه عربستان نیز هشدار داده که صبر کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران «نامحدود نیست» و تصور ناتوانی آنها در پاسخ، «اشتباه محاسباتی» است.
در امارات نیز اقدامات سختگیرانه علیه داراییها و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی آغاز شده است.
مقامات اماراتی برخی مؤسسات مرتبط با حکومت ایران در دبی، از جمله بیمارستان ایرانی و باشگاه ایرانیان را تعطیل کردهاند و هشدار دادهاند که در صورت ادامه تنشها، ممکن است میلیاردها دلار دارایی مرتبط با ایران مسدود شود.
چنین اقداماتی میتواند دسترسی تهران به ارز خارجی و شبکههای تجاری جهانی را بهشدت محدود کند.
با وجود اعلام رسمی کشورهای عربی مبنی بر عدم مشارکت مستقیم در جنگ، نشانههایی از همکاری عملی دیده میشود.
گزارشها حاکی است برخی حملات موشکی به جمهوری اسلامی از پایگاههایی در بحرین انجام شده و پایگاههای آمریکایی در عربستان نیز در عملیات نقش داشتهاند.
تهدید تازه تهران درباره نقشآفرینی در کنترل تنگه هرمز و حتی دریافت عوارض عبور کشتیها، نگرانی کشورهای منطقه را بیشتر کرده است.
مقامهای عرب میگویند ایران با حمله به تأسیسات انرژی، هتلها و فرودگاهها در کشورهای خلیج فارس عملاً آنها را به سمت پاسخ سختتر سوق داده است.
تنها امارات طی این درگیریها با بیش از دو هزار حمله موشکی و پهپادی مواجه شده است.
در چنین شرایطی، رهبران عربستان و امارات در تماسهای مداوم با واشینگتن خواستار پایان دادن کامل به توان نظامی جمهوری اسلامی شدهاند و معتقدند بدون ضربه قاطع، تهدید تهران از بین نخواهد رفت.
کارشناسان میگویند متحدان آمریکا در خلیج فارس اکنون در موقعیتی قرار گرفتهاند که اگرچه تمایلی به ورود مستقیم به جنگ ندارند، اما ادامه حملات جمهوری اسلامی و تهدید علیه تنگه هرمز ممکن است آنها را ناچار به مشارکت نظامی کند.