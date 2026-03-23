خبرنامه گویا - بر اساس گزارش اکسیوس و به نقل از خبرنگار این رسانه باراک راوید در شبکه ایکس، یک مقام اسرائیلی گفته است که نمایندگان آمریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، در حال مذاکره با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هستند.
به گفته این مقام، کشورهای میانجی تلاش میکنند نشستی در اسلامآباد برگزار کنند که در آن، قالیباف و چند مقام دیگر به نمایندگی از تهران حضور داشته باشند و از سوی آمریکا نیز ویتکاف، کوشنر و احتمالاً جی دی ونس شرکت کنند. گفته میشود این نشست ممکن است در اواخر همین هفته برگزار شود.
همزمان، یک منبع آمریکایی به اکسیوس گفته است که در دو روز گذشته، ترکیه، مصر و پاکستان پیامهایی میان تهران و واشینگتن رد و بدل کردهاند تا از تشدید درگیری جلوگیری شود.
طبق این گزارش، مقامهای ارشد این سه کشور به طور جداگانه با ویتکاف و همچنین عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفتوگو کردهاند.
این منبع افزوده است:
«میانجیگری ادامه دارد و پیشرفتهایی حاصل شده است. گفتوگوها درباره پایان جنگ و حل همه مسائل باقیمانده است و امیدواریم بهزودی پاسخ روشنی به دست آید.»
گزارش اکسیوس در حالی منتشر میشود که به گفته منابع آمریکایی، این تماسها همزمان با تلاش برای توقف حملات و کاهش تنش در منطقه انجام میشود؛ تلاشی که نشان میدهد در پشت صحنه جنگ، مذاکراتی فشرده در جریان است و حضور محمدباقر قالیباف در این روند، توجه بسیاری از ناظران را جلب کرده است.
