نوشته به زبان انگلیسی مهدی پرپنچی در شبکه ایکس

ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

فرقی نمی‌کند خبر این مذاکرات واقعی باشد یا نه؛ اثر این پیام دوگانه است: در تهران بی‌اعتمادی را بیشتر کرده و در بازار جهانی نفت باعث کاهش تنش شده است.

دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت که پس از تهدید آمریکا به حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، تهران برای مذاکره با واشینگتن تماس گرفته است. او گفت:

«آن‌ها تماس گرفتند، من تماس نگرفتم. آن‌ها می‌خواهند توافق کنند و ما هم کاملاً آماده توافق هستیم.»

ترامپ همچنین ادعا کرد که آمریکا با «یک مقام بسیار بلندپایه» در ایران در تماس بوده، اما نه با "رهبر جدید"، و حتی اضافه کرد که «نمی‌دانیم او زنده است یا نه.»

اما اهمیت حرف‌های ترامپ فقط در خود خبر نیست، بلکه در کاری است که این حرف‌ها قرار است انجام دهند.

هدف اول: تبدیل ابهام به سلاح روانی داخل جمهوری اسلامی

ترامپ با گفتن اینکه با یک مقام بسیار بلندپایه ایرانی صحبت کرده اما نام او را نمی‌برد، در میان ساختار قدرت جمهوری اسلامی بذر تردید و سوءظن می‌کارد.

در شرایط فعلی، این موضوع اهمیت زیادی دارد.

رهبران جمهوری اسلامی در حالت اختفا زندگی می‌کنند. مراکز فرماندهی مختل شده‌اند. ارتباطات محدود است، چون از شنود و ترور می‌ترسند.

در چنین فضایی، یک جمله مبهم می‌تواند بسیار مخرب باشد.

هر مقام ارشد اکنون این سؤال را از خود می‌پرسد: چه کسی با واشینگتن حرف می‌زند؟ چه چیزی از بقیه پنهان شده است؟

وقتی نامی گفته نمی‌شود، همه در تهران به هم مشکوک می‌شوند

این پیام فقط به رأس هرم محدود نمی‌ماند.

مقامات رده پایین‌تر هم همان حرف را می‌شنوند.

اگر آن‌ها باور کنند که برخی از رهبران به‌طور مخفیانه دنبال معامله هستند، روحیه‌شان تضعیف می‌شود، تردیدشان بیشتر می‌شود، و احتمال ریزش و شکاف بالا می‌رود.