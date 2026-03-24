ابوالفضل محققی

خانم رقیه دانشگری، چهرهٔ آشکار چپی که در نهایت با شهامتی که مخصوص خانم دانشگری است در جلوی صحنه ظاهر می‌شود و تمام‌قد، باز به طریقی که ویژگی خانم دانشگری است، به دفاع از حکومتی می‌پردازد که تمام کارنامهٔ چهل‌وهفت‌سالهٔ آن چیزی جز ویرانی، فساد، رانت‌خواری و مهم‌تر از همه شکنجه، زندان و اعدام‌های دسته‌جمعی و نهایتاً کشتار ده‌ها هزار نفری زیباترین فرزندان این آب و خاک در دی‌ماه نیست!

این‌که خانم رقیه دانشگری، برخلاف آنچه که برخی فکر می‌کنند، آدمی است که در مرز هشتادسالگی اگر سخنی می‌گوید و عملی انجام می‌دهد از سر یک تعقل، حس ملی و نتیجه‌گیری سال‌ها حضور در مبارزهٔ سیاسی است، سخت در اشتباه‌اند.

تا آن‌جایی که شناخت من ـ که سال‌ها با ایشان در یک کلیکتیو به نام «رادیو زحمتکشان» کار کردم ـ قد می‌دهد، صراحت ایشان در بیان لحظه‌ای آن چیزی است که به آن می‌رسد؛ بی‌شرم و بی‌ملاحظه.

زمانی من ستایشگر این صراحت گفتار و عمل بودم و آن را امری انقلابی تصور می‌کردم و به‌گونه‌ای تأییدشان می‌نمودم.

اما زمان هرقدر جلوتر رفت، من در پس این صراحت شاهد یک خودخواهی و خودمحوری غریبی شدم که همیشه تمنیات درونی ایشان آن را رهبری می‌کرد و می‌کند؛ تمنیاتی که در هر برهه از زمان در قالب‌های مختلف خود را نشان می‌داد، از عرصهٔ زندگی شخصی گرفته تا سازمانی و موضع‌گیری‌های سیاسی. همه نشان از یک غرور و خودخواهی پنهان‌شده در سیمای انقلابی‌گریِ به‌جا مانده از دوران چریکی دارد؛ همراه با هاله‌ای که رهبران سازمان فدائی پیرامون ایشان کشیده بودند، به‌خصوص جریان راستِ توده‌ایِ حاکم بر سازمان. «ایشان یکی از ذوب‌شدگان در حزب توده بود.»

همخوانی رهبرانی که از ایشان انتقاد داشتند اما بر زبان نمی‌آوردند؛ کمااین‌که تا امروز هم تمام موضع‌گیری‌های چپ‌اندرقیچی ایشان هرگز از طرف رهبرانی که در خفا منتقد ایشان بودند صورت نگرفته است. نه آن موضع سرسختانهٔ ایشان در رد راهی که رفته بود و اعلام برائت از گذشتهٔ خود:

«من هنوز شرم دارم از آن‌که یک دوره از زندگی سیاسی‌ام در توهم به نظام جمهوری اسلامی گذشت... چندی به سیاهی آلوده.»

(مسئولیت فردی، نوشتهٔ خانم دانشگری)

ایشان که بارها از شرمنده بودن خود در قبال این حمایت ابراز برائت می‌کند، اما امروز با وقاحت تمام چشم بر کشتار هفده دی‌ماه رژیم می‌بندد و تجمع اندک باقیماندگان مدافع حکومت اسلامی در «بیست‌ودوم بهمن» تا راهپیمایی روز قدس را اسم رمز پیروزی ملت می‌داند: