رادیو فردا نوشته است: «شاهزاده رضا پهلوی در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی نیوزنِیشِن در مورد موضوع همکاری با برخی افراد حاضر در حکومت کنونی در آینده توضیحاتی داد. او گفت: «آنچه ما بر روی آن‌ها کار می‌کنیم، نیروهایی هستند که هرچند شاید در حال حاضر درون بدنۀ قدرت باشند، اما قطعاً چنین نیست که با فضای آینده ناسازگار باشند. ما برای رقم زدن آن گذار، نیازمند همکاری و تعامل با این نیروها هستیم. در این میان، مجتبی [خامنه‌ای] واجد شرایط نیست و بسیاری از عوامل دیگری که تحت فرمان او هستند نیز مسلماً در این معنا صلاحیت لازم را ندارند.» رضا پهلوی گفت که مجتبی خامنه‌ای «از نظر کینه‌خواهی، پرخاشگری، تندروی و فساد» تفاوتی با پدر خود ندارد. او افزود به این خاطر مردم ایران به «چیزی کمتر از یک گسست کامل» از این نظام رضایت نخواهند داد. این اظهارات آقای پهلوی پس از گمانه‌زنی‌ها دربارهٔ جریان داشتن مذاکراتی میان ایالات متحده با افرادی درون جمهوری اسلامی بیان می‌شود.»



«...اگر شاهزاده همین امروز از مردم نخواهند که به مراکز قدرت یورش ببرند و آن ها را در اختیار بگیرند، هر دقیقه ای که تاخیر شود، کار به صورت تصاعدی مشکل تر خواهد شد. این قسمت از کار باید بر عهده ی جوانان شجاع و انقلابی ما قرار گیرد و اشغال، از مراکز حساسی که در آن ها سلاح وجود دارد، مثل کلانتری ها و پایگاه های بسیج آغاز شود و به مراکز حکومتی و مخابراتی و رسانه ای دولتی تسری پیدا کند. پس تاکید می کنم «فاکتور وحشت حکومتی ها از شورش مردم و دستپاچگی نیروهای سرکوب مهم ترین فاکتوری ست که باید در لحظه ی کنونی در نظر گرفته شود و باز تاکید می کنم هر ثانیه تاخیر، مساوی ست با چند برابر شدن دشواری کار بر اندازی». یک نکته ی مهم هم در این تاخیر باید در نظر گرفته شود و آن اختلاف افتادن میان نیروهای مخالف حکومت نکبت با یکدیگر است که باز هر چه زمان بیشتر بگذرد، امکان تفرقه میان نیروهای صادق و وطن دوست و از طرف دیگر نفوذ دشمنان ایران و مردم ایران و تمامیت ارضی و حکومتی که دُم اش به مذهب و ایدئولوژی بسته نباشد بیشتر خواهد شد که باید به این موضوعات بعدا بیشتر بپردازیم. این دیگر کاری نیست که از اسراییل و امریکا انتظار داشته باشیم برای ما انجام بدهند و در اینجا باید خودمان مدیریت کار و مبارزه را در دست بگیریم....»

...هرگز تصور نمی کردم کار جنگ به یک ماه نکشیده صحبت از صلح با پسمانده های جمهوری نکبت اسلامی از طرف پرزیدنت ترامپ به این شکلی که می بینیم به میان بیاید ولی از ایشان و اصولا سیاست های کشورهای خارجی هیچ چیز بعید نیست و امریکا به ما مردم ایران بدهکار نیست که از او توقع رعایت حال مردم ایران را داشته باشیم. امریکا می تواند هر معامله ای خواست بکند و برای او این کار جایز است. می ماند اسراییل که سرنوشت و حیات و بقایش مثل ما مردم ایران تنها به سرنگونی کامل جمهوری نکبت اسلامی بستگی دارد و الحق در این مسیر بسیار به ما ایرانیان کمک کرده است.

اما تصور نمی کردم که شاهزاده رضا پهلوی هم بخواهند به معامله گری با سران ته مانده ی جمهوری نکبت تن در بدهند که امیدوارم این خط و روش مثل خروج به موقع از حلقه ی خفت بار جورج تاون تغییر کند و شاهزاده تا سرنگونی کامل جمهوری نکبت اسلامی همچنان در کنار مردم ایران بایستند.

