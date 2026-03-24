ریشارد مالکا - وکیل و نویسنده فرانسوی (وکیل چارلی هبدو)

ترجمه: مهرزاد نکوروح‌زند

در گردهمایی حمایت از مردم ایران

که هنرمندان و روشنفکران بسیاری را گرد هم آورد

می‌خواهم ریسک کنم و از رؤیا و امید با شما سخن بگویم

درست یک سال پیش، کتابی منتشر کردم؛ پس از آن‌که شبی را در پانتئون گذرانده بودم.

یکی از فصل‌های آن کتاب «امیدِ ایرانی» نام داشت.

در آن نوشته بودم که روزی ـ دیر یا زود ـ مردم ایران آزادی خود را از چنگ شکنجه‌گرانشان باز خواهند یافت، و در آن روز جهان را دگرگون خواهند کرد. و افزوده بودم که دهه‌هاست در انتظار چنین روزی هستم.

امروز می‌دانم که همهٔ ما نگرانیم، دل‌آشفته‌ایم و سرشار از تردید. می‌دانم که می‌ترسیم سرکوب پیروز شود، آزادی دورتر گردد و حتی ترامپ نیز روی برگرداند.

می‌دانم دوستان ایرانی‌ام دیگر تاب شنیدن سخنان برخی مفسران، کارشناسان، سیاستمداران، دیپلمات‌ها و روزنامه‌نگاران را ندارند؛ کسانی که هزار دلیل به ظاهر منطقی می‌آورند تا توضیح دهند چرا نباید کاری کرد، چون به زعم آنان اصلاً کاری از دست کسی ساخته نیست.

برای آن‌که ما را به فضیلتِ ترسوییِ آراسته به نام واقع‌گرایی قانع کنند و از هرگونه اقدام بازدارند،

از جنگ‌های داخلی لیبی پس از سقوط قذافی سخن می‌گویند؛ گویی می‌توان کشوری که در سال ۱۹۵۱ پدید آمده را با تمدنی پنج‌هزارساله مقایسه کرد. این قیاسی بی‌معناست.

از آشوب عراق پس از سقوط صدام حسین مثال می‌آورند؛ انگار می‌توان میان یکی از تحصیل‌کرده‌ترین ملت‌های جهان و جامعه‌ای که در آن تنها قشر اندکی امکان تحصیل متوسطه داشتند، مشابهتی یافت. این نیز بی‌معناست.

برای آن‌که همچنان هیچ کاری نکنند و به وجود خامنه‌ای رضایت دهند، حتی حاضر نیستند سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی اعلام کنند ـ کاری که هرچند بسیار ناکافی است، اما دست‌کم گامی به پیش خواهد بود.