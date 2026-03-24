این سطور از زبان فردی خداناباور نوشته می‌شود که سالیان سال برای سرنگونی حکومت اسلامی تلاش کرده است. آرمان نویسنده استقرار حکومتی دموکراتیک و قانون‌مند است. نظمی که در آن دین در جایگاه اخلاقی خود قرار گیرد و هیچ فرد یا نهادی فراتر از قانون نباشد. این همان رویایی است که نیاکان ما در جنبش مشروطه بنیاد نهادند اما هنوز به تحقق کامل نرسیده است.

در تحولات اخیر چنین تصور می‌شد که با هدف قرار دادن «سر مار» و ورود مردم به صحنه حکومت اسلامی ظرف یک هفته تا ده روز سقوط خواهد کرد. با این حال علی‌رغم بمباران بیش از هشت هزار نقطه در کشور و عبور تلفات غیرنظامی از هزار نفر این سناریو محقق نشد. رژیم با اقداماتی همچون بستن تنگه هرمز، حمله به کشورهای منطقه و کنترل خیابان‌ها توانست از فروپاشی فوری جلوگیری کند.

بررسی علل این عدم سقوط نیازمند مجالی مستقل است، اما به‌طور خلاصه باید گفت که این نظام از دل انقلابی مذهبی برآمده و بر بستری از سنت‌های ریشه‌دار شیعه، فرهنگ عاشورا و مفهوم شهادت استوار شده است. عناصر تشکیل‌دهنده آن با وجود فساد و ناکارآمدی از بطن خیابان و آیین‌های مذهبی به قدرت رسیده‌اند و با نوعی مغزشویی ایدئولوژیک کشتن را ثواب و کشته شدن را پاداش اخروی می‌دانند.

آنچه مسلم است شیوه حکمرانی رژیم اسلامی کشور را به ورطه جنگ و ابر‌بحران‌های داخلی کشانده است. اگر به عمق ماجرا بنگریم این جنگ در واقع سرریز بحران‌های انباشته داخلی است که در طول دهه‌های گذشته شکل گرفته‌اند. چنانچه حکمرانی ۴۷ سال اخیر به‌گونه‌ای بود که همه گرایش‌های سیاسی متنوع و متکثر از طریق انتخابات آزاد و در چارچوب یک مجلس ملی به‌عنوان مرکز ثقل قدرت در تصمیم‌گیری‌های اساسی مشارکت داشتند هرگز سیاست خارجی کشور به مسیری کشیده نمی‌شد که دو ارتش نیرومند جهان به خاک ایران حمله کنند.