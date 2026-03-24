ایران وایر - رسانه‌های ایران بامداد چهارشنبه ۵فروردین۱۴۰۵ از توقیف اموال «علی شریفی زارچی»، استاد اخراج‌شده دانشگاه صنعتی شریف خبر دادند.



طبق گزارشی که کانال «نور نیوز»، وابسته به شورای عالی امنیت ملی منتشر کرده «براساس اعلام دادسرای عمومی انقلاب استان یزد، اموال «ع.ش.ز» که پس از خروج از ایران در کشورهای خارجی اقامت داشته و با انجام اقداماتی که داشت به عنصری ضد ایرانی و حامی رژیم صهیونیستی تبدیل شده، توقیف» شده است.



این گزارش همچنین تاکید کرده که اموال یک خانم دیگر اهل استان یزد به نام «م.‌م.الف» نیز که در خارج از کشور اقامت دارد و «اقدامات مشابهی» داشته توقیف شده است.



علی شریفی زارچی، استادیار بیوانفورماتیک ریاضی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف بود و در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی»، به دلیل حمایت از دانشجویان معترض این دانشگاه مورد بازجویی قرار گرفته و نهایتا اخراج شد. او در جریان سرکوب خون‌بار اعتراضات مردمی در دی‌ماه۱۴۰۴ خواستار پایان بخشیدن به کلیت جمهوری اسلامی شد و علنا اعلام کرد که علی خامنه‌ای رهبر او نیست.



خبر توقیف اموال آقای شریفی زارچی در حالی منتشر شده که پیش‌تر رسانه‌های ایران از توقیف اموال یک بازیگر با نام «ب.الف» خبر داده بودند. گفته شده که این بازیگر، «برزو ارجمند» بازیگر سینمای ایران است که چند سالی است در آمریکا زندگی می‌کند و در جریان اعتراضات ایرانیان خارج از کشور بارها تصاویر او در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است.



پیش‌تر مقامات ارشد قضایی جمهوری اسلامی تهدید کرده بودند که اموال مخالفان چه در داخل و چه خارج توقیف خواهد شد.