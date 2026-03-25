خوب یادم هست؛ کلاس چهارم دبیرستان بودم ـ اصطلاحاً «یازدهم» ـ که با آقای «غفاری» آشنا شدم. واسطهٔ این آشنایی همکلاسی‌ای بود به نام محمود. محمود آدم مؤمنی بود. نمی‌دانم در من چه دیده بود که مدام تشویقم می‌کرد به دینداری. دو سه بار هم با او به «مسجد قندی» در خیابان شاپور، در کوچه‌ای که به نام همان مسجد معروف بود، رفتم. اصرار داشت از من نمازخوانی بسازد؛ اما نشد. آب در هاون می‌کوفت. بگذریم. همین محمود بود که مرا با آقای «غفاری» آشنا کرد.

این آقای غفاری ـ آن‌گونه که محمود تعریف می‌کرد ـ مردی بود از اهالی دهی به نام «ربذه». من اصلاً نمی‌دانستم ربذه کجاست، اما محمود می‌گفت جایی است بی‌آب‌وعلف در عربستان. می‌گفت این آقای غفاری، که اسم کوچکش «ابوذر» بوده، مردی بسیار درستکار بوده و علیه ظلم خلیفهٔ وقت، عثمان بن عفّان، قد برافراشته و به همین سبب به همان بیابان دورافتاده تبعید شده است.

سال پنجم دبیرستان محمود دیگر همکلاس من نبود؛ اصلاً مدرسه‌مان هم از هم جدا شد و دیگر هرگز او را ندیدم. با این همه، داستان آقای غفاری و سرگذشتش در ذهنم مانده بود. در اواخر همان سال تحصیلی فهمیدم که دانش‌آموزان بیشتری او را می‌شناسند. کم‌کم دانستم که جملهٔ معروفی که سبب تبعیدش شده، این آیه بوده است:

«الَّذینَ یَکنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا یُنفِقونَها فی سَبیلِ الله فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ ألیم...»

راستش حرف آقای غفاری به مذاق من خوش می‌آمد. با خود می‌گفتم حرف بدی هم نزده. چرا باید عده‌ای از پرخوری بترکند و خیل عظیمی از گرسنگی بمیرند؟