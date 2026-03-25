میان پرده سیاسی در خلیج فارس و امید ما ایرانیان

کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا، در کتاب دیپلماسی (۱۹۹۴) در مورد روابط ایران و ایالات متحده، به‌ویژه همکاری استراتژیک با محمدرضا شاه پهلوی در دهه ۱۹۷۰، توضیح می‌دهد که کمتر کشوری در جهان مانند ایران وجود داشته که ایالات متحده دلایل اندکی برای مخاصمه با آن داشته باشد. او شاه را در طول ۳۷ سال متحد آمریکا و نماد دوستی میان دو کشور می‌داند.

به اعتقاد کیسینجر، منافع دو کشور به شخص خاصی وابسته نبود، بلکه در چارچوب استراتژی کلی آمریکا برای حفظ توازن قوا در خاورمیانه، به‌ویژه در منطقه خلیج فارس، تعریف می‌شد. او ایران را کلید حفظ «توازن نیروها» در منطقه‌ای می‌داند که از نظر انتقال انرژی، یکی از حیاتی‌ترین نقاط جهان است.

کیسینگر رفتار بعدی آمریکا و برخی متحدانش با شاه ایران را نادرست و حتی ننگین توصیف می‌کند، زیرا این متحد قدیمی نه‌تنها از نظر سیاسی، بلکه از نظر انسانی نیز در دوران بحران تنها گذاشته شد. او معتقد است در مورد روابط آمریکا با شاه، روایت‌های نادرست زیادی ساخته شد و چنین القا گردید که حمایت از شاه صرفاً به دلیل روابط شخصی یا تمایل به پشتیبانی از یک نظام اقتدارگرا بوده است.

به نوشته او، رابطه ایران و آمریکا بیش از هر چیز یک واقعیت ژئوپولیتیکی بود. ایران در میانه اتحاد جماهیر شوروی و خاور نزدیک عربی قرار داشت و نقش مهمی در جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی در منطقه ایفا می‌کرد. از نظر او، تهدید واقعی برای استقلال ایران نه از سوی آمریکا که هزاران کیلومتر دورتر قرار داشت، بلکه از سوی قدرتی بود که در شمال ایران همواره در پی نفوذ و گسترش حضور خود در این منطقه بوده است.