«وقتی بهترین‌های ما به هومر یا شاعر تراژیک دیگری گوش می‌دهند که قهرمانی را تقلید می‌کند و در رنج خود ناله‌ای طولانی سر می‌دهد، یا وقتی قهرمانان می‌خوانند و سینه‌های خود را می‌کوبند...»

(پلاتون، کتاب دولت)

تراژدی شیعیان

تراژدی شیعه پیش از هر چیز به نبرد کربلا در سال ۶۸۰ میلادی در عراق امروزی اشاره دارد. این رویداد تاریخی به یکی از مهم‌ترین عناصر هویت‌بخش شیعیان تبدیل شده است. در این واقعه، حسین بن علی، نوه پیامبر اسلام، و یارانش توسط نیروهای یزید، خلیفه اموی، کشته شدند.

در تاریخ تشیع، فاجعه کربلا به عنوان لحظه‌ای تعیین‌کننده شناخته می‌شود که شیعه را از یک جنبش سیاسی ــ که مسئله اصلی آن جانشینی پیامبر بود ــ به یک جامعه مذهبی تبدیل کرد؛ جامعه‌ای که مفهوم شهادت را در الهیات و فرهنگ خود جای داد و آن را به یکی از ارکان هویت دینی تبدیل نمود.

کتاب «دولت» پلاتون

کتاب جمهور یا «دولت» (Politeia) مشهورترین اثر فلسفی پلاتون، فیلسوف یونان باستان، است که حدود سال ۳۷۵ پیش از میلاد نوشته شده است. این کتاب در قالب گفت‌وگوهای سقراط به بررسی مفهوم عدالت و ساختار یک دولت ایده‌آل می‌پردازد؛ دولتی که در آن، زمام امور در دست فیلسوف ـ شاه قرار دارد.

این اثر در ده بخش تنظیم شده است. در بخش دهم کتاب، پلاتون به نقد شاعران و تراژدی‌نویسانی مانند هومر و سوفوکل می‌پردازد. به عقیده او، تراژدی‌نویسان از حقیقت فاصله دارند و تصویری گمراه‌کننده از جهان ارائه می‌دهند. از نظر پلاتون، شاعران خطرناک‌اند، زیرا به جای تقویت عقل، احساسات را تحریک می‌کنند و عواطف کنترل‌نشده را در انسان پرورش می‌دهند.