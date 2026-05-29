به باور من، میان «هژمونی یا رهبری» و «آلترناتیو» تفاوت مهمی وجود دارد. امروز شاید بتوان گفت که در میان مخالفان جمهوری اسلامی، نوعی رهبری یا محوریت شاهزاده شکل گرفته، اما همچنان ایران نیازمند یک آلترناتیو فراگیر و مورد توافق است.

دلیل این نیاز را می‌توان در چند نکته دید:

۱. برای همراه کردن بخش‌های گسترده‌تر جامعه ایران، تجمیع و همکاری نیروهای مخالف اهمیت اساسی دارد. بسیاری از مردم زمانی اعتماد بیشتری می‌کنند که احساس کنند گروه‌های مختلف توان همکاری و تفاهم دارند.

۲. برای جلب توجه و حمایت سیاسی کشورهای خارجی نسبت به خواست مردم ایران، وجود یک آلترناتیو منسجم و هماهنگ می‌تواند بسیار مؤثرتر از پراکندگی نیروها باشد.

۳. مهم‌تر از همه، دوران پس از جمهوری اسلامی است. اگر از امروز میان گروه‌ها و جریان‌های مختلف تفاهم و همکاری شکل نگیرد، خطر درگیری‌های سیاسی و آشوب پس از تغییر حکومت افزایش پیدا می‌کند. در حالی که یک آلترناتیو مبتنی بر همکاری می‌تواند زمینه‌ساز انتقالی کم‌هزینه‌تر و باثبات‌تر برای کشور باشد.